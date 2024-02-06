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嘉義101高樓福容飯店春節前辦救災演練 展現消防救災量能

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有「嘉義101」之稱的福容飯店，樓層高達33層，將於今年4月試營運，外界疑慮一但發生火警公安意外，嘉義市消防救災、救護量能是否足以因應？嘉義市消防局昨天於春節前出動6個分隊於大樓實施災害搶救演練，提醒大眾重視高樓建築防火、避難設施管理，並增加民眾對消防量能信心。

嘉義市消防局表示，福容嘉義飯店共計地上34樓（含屋凸），地下5樓，具有住宿、辦公、餐飲、休閒等多元化用途，為嘉義地區目前最高樓的建築物，在災害搶救屬於高度困難及風險的場所，如果發生火災且無法控制往往將造成重大傷亡。為提升高層建築物搶救效能，提醒大眾重視高層建築物防火避難設施及消防安全設備管理，昨天上午由第一消防大隊大隊長李嘉霖率訓練科、第一消防分隊、德安分隊、東區分隊、湖內分隊、後湖分隊、南區分隊等實施災害搶救演練。

搶救演練，由第一消防大隊實施兵棋推演，針對處所講解周遭地理環境及水源位置，模擬飯店32樓餐廳竄出大量濃煙，擬定搶救部署方案。隨後率人車實兵演練，演練重點包括，人命搜救及避難疏散、火場警戒管制、入室安全管制、高樓層水源中繼、排煙及無線電通訊轉接等。

整個演練過程熟練逼真，呈現消防團隊於火災現場應有作為及發揮平時組合戰力，讓民眾感受到消防局對公共安全的重視，也對消防救護增加信心。

「多一分防災準備，少一分災害損失」。嘉義市消防局希望透過平時演練效果，一方面灌輸民眾能有正確防火及避難逃生觀念，另一方面藉以加強消防人員火場應變搶救能力，使災害損失降至最低。強化春節期間火災搶救效能，保障市民生命財產安全。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，不僅是雲嘉地區最顯著的地標，被當地人喻為「嘉義101」，同時也是雲嘉地區、福容大飯店體系下，建物最高、房間數最多的飯店。

福容大飯店耗時6年規劃改造的「嘉義福容voco酒店」，為地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間；32樓不僅規劃中餐廳、包廂，並設置空中酒吧及高空玻璃步道，白天能直接眺望阿里山，入夜之後，嘉義美麗夜景一覽無遺。

嘉義市消防局於嘉義地區目前最高樓福容飯店實施災害搶救演練。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局於嘉義地區目前最高樓福容飯店實施災害搶救演練。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局於嘉義地區最高樓福容飯店實施災害搶救演練。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市消防局於嘉義地區最高樓福容飯店實施災害搶救演練。圖／嘉義市消防局提供

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