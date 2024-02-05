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影／高雄恐怖車禍！轎車左轉撞飛機車 年輕情侶左大腿變形

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路左轉曾子路時，撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，2人雙雙噴飛在地，身體多處擦挫傷，均左大腿變形骨折，被送醫治療；警方初步研判朱未禮讓直行車釀禍。

警方調查，朱姓女子（46歲）今晚6時4分許駕駛Nissan自小客車沿華夏路由北向南行駛，左轉彎至曾子路，才剛過一半時，撞上當時沿華夏路由南向北直行、由葉姓男子（19歲）騎乘的機車，葉和後方搭載的黃姓女友（19歲）雙雙噴飛在地。

事發後，朱女轎車車頭保險桿脫落、車頭毀損，葉的機車零件散落一地，葉、黃兩人身體多處擦挫傷，雙雙左大腿變形骨折，警消獲報到場處理；救護員緊急將兩人送醫治療，幸無生命危險。

警方事後對葉、朱兩人酒測，均無飲酒情事，初步研判朱駕車轉彎未禮讓直行車，但葉騎車速度疑過快，警方在肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，相關肇事責任交由交通大隊判定。

朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路，左轉曾子路時，當場撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，造成2人身體多處擦挫傷外，均左大腿變形骨折。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路，左轉曾子路時，當場撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，造成2人身體多處擦挫傷外，均左大腿變形骨折。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路，左轉曾子路時，當場撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，造成2人身體多處擦挫傷外，均左大腿變形骨折。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路，左轉曾子路時，當場撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，造成2人身體多處擦挫傷外，均左大腿變形骨折。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路，左轉曾子路時，當場撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，造成2人身體多處擦挫傷外，均左大腿變形骨折。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今晚6時4分許駕車行經高雄市左營區華夏路，左轉曾子路時，當場撞及直行騎機車雙載的葉姓男子和黃姓女子情侶，造成2人身體多處擦挫傷外，均左大腿變形骨折。記者石秀華／翻攝

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