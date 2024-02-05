影／淡水醉婦深夜癱坐巷口轉角 轎車轉彎撞倒輾過重傷送醫

新北市淡水區1名婦人深夜酒醉癱坐在巷口轉角，1輛小轎車緩慢駛近，疑因視線死角未發現直接撞上，左前輪輾過婦人身體，導致她嚴重骨折、內出血送醫急救，目前還在住院尚未脫險。

這起車禍發生在1月14日凌晨0時28分，監視器拍到60歲黃姓婦人酒醉癱坐在淡水區新興街某巷口轉角，稍後26歲許姓男子駕駛小轎車緩緩左轉駛近，直接撞倒婦人，左前輪輾過婦人身體才停下。

員警和救護車獲報趕抵，趕緊將婦人送醫急救，她的骨盆、肋骨都骨折且造成內出血，手術後住進加護病房觀察，近日才轉到普通病房繼續觀察中。肇事駕駛沒有飲酒，警方依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬尚待鑑識調查釐清。

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