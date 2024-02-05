婦人如廁忘記拿背包 買房百萬現鈔遺失 警獲報迅速尋獲

65歲婦人阿芬（化名），日前背著裝有新台幣190餘萬的背包搭捷運，期間至明德站2號出口如廁，卻忘記帶走背包，慌張至北投警分局石牌派出所報案求助。警方迅速調閱監視器追查，已有拾得人將馬婦的背包帶往明德捷運站服務櫃台，成功找回百萬現金。

北投警方指出，去年12月19日，阿芬帶著買房的款項190餘萬元，搭乘捷運，至明德站如廁後，忘記帶走裝有現鈔的背包，慌張不知如何向家人交代，直接前往石牌派出所報案求助。

石牌派出所警員許哲豪、鄭嘉謙獲報後，立即前往捷運站，發現明德捷運站服務櫃台有民眾拾得背包，並確認拾得人是從女廁拾獲，並查出背包內有2袋現鈔，目測超過1百萬元，經清點後金額為新台幣194餘萬元，及阿芬的存摺等物。