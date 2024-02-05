快訊

柯文哲開吉！ 綠白電話門事件 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元

第一張2000萬頭彩彰化花壇刮出！屬龍的她第一次買「超級紅包」就爽中頭獎

中國股民的哭牆：A股破底，美國大使館微博湧入5萬哭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人如廁忘記拿背包 買房百萬現鈔遺失 警獲報迅速尋獲

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

65歲婦人阿芬（化名），日前背著裝有新台幣190餘萬的背包搭捷運，期間至明德站2號出口如廁，卻忘記帶走背包，慌張至北投警分局石牌派出所報案求助。警方迅速調閱監視器追查，已有拾得人將馬婦的背包帶往明德捷運站服務櫃台，成功找回百萬現金。

北投警方指出，去年12月19日，阿芬帶著買房的款項190餘萬元，搭乘捷運，至明德站如廁後，忘記帶走裝有現鈔的背包，慌張不知如何向家人交代，直接前往石牌派出所報案求助。

石牌派出所警員許哲豪、鄭嘉謙獲報後，立即前往捷運站，發現明德捷運站服務櫃台有民眾拾得背包，並確認拾得人是從女廁拾獲，並查出背包內有2袋現鈔，目測超過1百萬元，經清點後金額為新台幣194餘萬元，及阿芬的存摺等物。

警方為求慎重，調閱監視器確認，阿芬進入女廁背著此背包，但離開時卻沒見到背包，確認其在女廁遺失。阿芬接獲員警通知，順利找回背包，終於放下心中的大石頭，感謝警方處事效率及協助找回買房款項。

婦人遺失裝有百萬現金的背包，北投分局石牌所警員鄭嘉謙(左)、許哲豪（右）受理後迅速尋獲。記者蕭雅娟／翻攝
婦人遺失裝有百萬現金的背包，北投分局石牌所警員鄭嘉謙(左)、許哲豪（右）受理後迅速尋獲。記者蕭雅娟／翻攝
婦人遺失裝有百萬現金的背包，北投警方順利尋回。記者蕭雅娟／翻攝
婦人遺失裝有百萬現金的背包，北投警方順利尋回。記者蕭雅娟／翻攝

女廁 捷運 監視器

延伸閱讀

樹林居民聞臭報案憂毒氣外洩 竟是鄰居用炒菜鍋DIY烘咖啡豆

看紅髮艾德演唱會內急...女歌迷因「這原因」排隊上男廁 主辦方說話了

惡劣！新自強號突然煞停竟是旅客「手癢」 台鐵：已報案

北捷冷知識！月台「神秘燈條」用途曝光 亮1顏色先別上車

相關新聞

北市翁偷發票捐贈箱 警逮人送辦...聽聞這遭遇 協助申請救助金

黃姓老翁日前看到騎樓外有慈善團體的發票捐贈箱，認為「可能會中獎」，心起歹念直接偷走，店家見狀報警，警方循線找到他，發現他...

國1彰化路段6大小車追撞 1人無呼吸心跳1人受傷

國道1號197.2公里南下彰化路段，今天上午11時27分許，發生2輛大貨車與4輛小客車追撞車禍，小客車有2名男子受困，經消防人員動員破壞器材才脫困，但其1人送醫無呼吸心跳，1人多處骨折，意識不清，車禍原因由國道警方調查中。

婦人如廁忘記拿背包 買房百萬現鈔遺失 警獲報迅速尋獲

65歲婦人阿芬（化名），日前背著裝有新台幣190餘萬的背包搭捷運，期間至明德站2號出口如廁，卻忘記帶走背包，慌張至北投警...

借百萬還不出當街奔逃仍被帶走 板橋警攔截圍捕逮5人

新北市37歲劉姓男子1年多前向經營開發公司的林男借款100萬元，但劉男卻遲遲未歸還。雙方昨晚相約談判時因還款期限未達共識...

影／疑行車糾紛違停路中 BMW轎車擦撞台中警車逃逸

今天清晨4點多，台中市東勢區東崎路四段7部轎車疑發生行車糾紛，車輛停在路中，見警方巡邏車接近，駕駛趕緊上車、高速駛離拒絕...

樹林居民聞臭報案憂毒氣外洩 竟是鄰居用炒菜鍋DIY烘咖啡豆

新北市樹林區日前有民眾持續聞到不明惡臭，驚恐擔心是化學毒氣外洩，消防局獲報趕往調查，竟然是隔壁鄰居土法煉鋼DIY用炒菜鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。