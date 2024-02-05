國1彰化路段6大小車追撞 1人無呼吸心跳1人受傷

國道1號197.2公里南下彰化路段，今天上午11時27分許，發生2輛大貨車與4輛小客車追撞車禍，小客車有2名男子受困，經消防人員動員破壞器材才脫困，但其1人送醫無呼吸心跳，1人多處骨折，意識不清，車禍原因由國道警方調查中。

車禍發生後，小客車受到大貨車碰撞、擠壓，受損嚴重，車身支離，零件散落滿地，其中一輛大貨車甚至冒煙起火，幸好用滅火器自行撲滅。

彰化縣消防局出動救護車2輛，消防車5輛，消防人員14人趕往救援，動用破壞器材，直到12時20分將受困車內的兩名男子救出，均送彰化醫督教醫院急救，其中1人到院無呼吸心跳，1人多處骨折急救中。

這起重大車禍發生後，造成車流回堵約5公里，國道警方趕往處理，並引導從王田交流道下到平面道路。