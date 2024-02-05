影／疑行車糾紛違停路中 BMW轎車擦撞台中警車逃逸

今天清晨4點多，台中市東勢區東崎路四段7部轎車疑發生行車糾紛，車輛停在路中，見警方巡邏車接近，駕駛趕緊上車、高速駛離拒絕攔查，過程中一輛白色BMW轎車竟擦撞警車，造成巡邏車車前保險桿右側毀損，幸無人受傷。警方表示，該車輛為租賃車，以通知到案說明，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

東勢警分局表示，今晨4點多，巡邏車行經東崎路四段，7部轎車停在路中，疑發生行車糾紛，東勢所巡邏車剛靠近，所有汽車鳥獸散，過程中，一部白色BMW轎車駛離過程中，擦撞巡邏車，未停車受檢往和平區逃逸。所幸無人受傷、裝備完善，僅巡邏車車前保險桿右側毀損。

警方調閱監視器，今晨5點3分車行紀錄顯示，該部白色BMW轎車往東勢大橋方向行駛，警方前往攔查並通報攔截圍捕，白色轎車在東勢加油站發現警方巡邏車後，立即改往國道四號方向行駛，並由台74號快速道路往太平區方向行駛。