聽新聞
test
0:00 / 0:00

青少年飆車翹孤輪 北市警攔查開罰

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

青少年在台北街頭危險駕駛。圖翻攝／社會事新聞影音
青少年在台北街頭危險駕駛。圖翻攝／社會事新聞影音
台北市街頭昨凌晨聚集青少年飆車，數10輛機車在撫遠街一帶競速飆狂飆，有年輕騎士沒戴安全帽，還有人耍帥上演「翹孤輪」；松山警分局線上警力到場取締，當場開出「無照駕駛、機車行駛禁行車道、號牌為他物遮蔽」3張罰單，正持續調閱路口監視器，清查其他違規事實依法開單。

昨天凌晨一群年輕騎士聚集撫遠街，趁路上車輛稀少競速飆車，多名機車騎士均違規，且還有未成年者無照駕車，甚至有人為了耍帥騎機車翹孤輪，危險行徑被錄下PO上社群。

警方指出，2月3日凌晨2時許，接獲撫遠街453號前路段4線道，聚集數10輛機車飆車，還有民眾圍觀，線上警力到場強力取締，依道路交通管理處罰條例，現場告發「無照駕駛」、「機車行駛禁行車道」、「號牌為他物遮蔽」等3件違規。

其他騎士鳥獸散，且警方到場已無違規行為，松山警方表示會調閱路口監視器畫面，比對違規機車車牌，追查危險駕駛情形，將依道路交通管理處罰條例第43條蛇行、危險駕車、超速、拆除消音器等不同情節製單開罰；同時也加強深夜時段濱江街（往西方向）防飆勤務攔查，嚇阻危駕歪風，維護民眾用路安全。

未成年 機車騎士 監視器 罰單 車道

延伸閱讀

雲林明崗暗哨鐵腕抓酒駕 春酒尾牙別抱僥倖心態

青少年凌晨競速飆車、翹孤輪 警攔查至少開3張單持續舉發

北市濱江街青少年飆車 警到場驅離告發3違規

影／僥倖裝電動遮蔽車牌裝置躲取締？國道警發現攔查最高開罰4800元

相關新聞

青少年飆車翹孤輪 北市警攔查開罰

台北市街頭昨凌晨聚集青少年飆車，數10輛機車在撫遠街一帶競速飆狂飆，有年輕騎士沒戴安全帽，還有人耍帥上演「翹孤輪」；松山...

影／台24線機車騎士疑過彎不慎「墜落10米邊坡」 警消合力救起

台24縣是通往屏東縣三地門鄉、霧台鄉重要公路，山區道路多蜿蜒，屏東縣消防局今4日下午3點多接獲報案，三地門鄉台24線30...

1個月連3起警察不幸事件 警政署：要求主官關懷基層身心

台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長昨晚被發現在寢室中彈，送醫不治，這是今年1個多月來第3起警察不幸事件。警政署已要求主官...

兩天聯絡不上…高雄獨居老翁疑跌倒釀意外 屍體發黑陳屍住處客廳

79歲吳姓老翁獨自住在高雄市三民黃興路，家屬兩天聯絡不上人，今晚到住處查看，按門鈴無人回應報警，消防員破門進屋，見吳倒臥...

影／確定在國道？他見窗外電動機車騎士誤闖 網笑：要補繳通行費

臉書社團「爆料公社」今天下午有網友貼文及影片，國道1號永康交流道附近有人騎電動機車行駛在國道，引起網友熱議，有的笑稱「要...

迷路獨坐分隔島…韓裔8旬獨居老婦境遇堪憐 警助回家聯繫旅外兒

桃園市龍潭80歲韓國裔孫姓老婦人思念旅居南非的兒孫，昨晚攜帶行李在龍潭中豐路搭車，遺失鑰匙又疑似迷路、體力不支，獨自蹲坐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。