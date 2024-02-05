青少年飆車翹孤輪 北市警攔查開罰

青少年在台北街頭危險駕駛。圖翻攝／社會事新聞影音 台北市街頭昨凌晨聚集青少年飆車，數10輛機車在撫遠街一帶競速飆狂飆，有年輕騎士沒戴安全帽，還有人耍帥上演「翹孤輪」；松山警分局線上警力到場取締，當場開出「無照駕駛、機車行駛禁行車道、號牌為他物遮蔽」3張罰單，正持續調閱路口監視器，清查其他違規事實依法開單。

昨天凌晨一群年輕騎士聚集撫遠街，趁路上車輛稀少競速飆車，多名機車騎士均違規，且還有未成年者無照駕車，甚至有人為了耍帥騎機車翹孤輪，危險行徑被錄下PO上社群。

警方指出，2月3日凌晨2時許，接獲撫遠街453號前路段4線道，聚集數10輛機車飆車，還有民眾圍觀，線上警力到場強力取締，依道路交通管理處罰條例，現場告發「無照駕駛」、「機車行駛禁行車道」、「號牌為他物遮蔽」等3件違規。

其他騎士鳥獸散，且警方到場已無違規行為，松山警方表示會調閱路口監視器畫面，比對違規機車車牌，追查危險駕駛情形，將依道路交通管理處罰條例第43條蛇行、危險駕車、超速、拆除消音器等不同情節製單開罰；同時也加強深夜時段濱江街（往西方向）防飆勤務攔查，嚇阻危駕歪風，維護民眾用路安全。