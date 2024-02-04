1個月連3起警察不幸事件 警政署：要求主官關懷基層身心

台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長昨晚被發現在寢室中彈，送醫不治，這是今年1個多月來第3起警察不幸事件。警政署已要求主官（管）關懷基層，發掘異常立即處理，並拜會衛福部檢視警察心理健康照護機制，將規劃心理健康促進課程。

新北市三重警分局厚德派出所李姓警員、國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員，分別在上月10日、18日傳不幸，昨天台中又發生裘姓所長事件。

警政署說，署長黃明昭深感遺憾不捨，已要求主官（管）重視並勤走基層，關懷所屬身心、工作及家庭狀況，如發掘異常徵候了解原因，即時協助處理或採取防範措施；各單位利用走訪及集會時加強宣導心理諮商管道，鼓勵多從事有益身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，勤餘或休息時有宣洩壓力場所及管道，降低身心壓力。

警政署說，近期已拜會衛福部共同檢視警察心理健康照護機制，將對警察心理健康促進規劃系統性課程，強化心理建設與健康教育；就工作壓力、身心調適及防治措施等面向，將與台灣自殺防治學會研商精進，避免憾事發生。