75歲男駕車疑血糖過低不適 闖紅燈逆向撞運鈔車…所幸無人受傷
75歲林姓男子昨天開車疑因血糖過低，在上國道5號頭城交流道前停等紅燈時身體不適，闖紅燈碰撞對向保全運鈔車，一度引起騷動，所幸沒有人員受傷。
宜蘭縣政府警察局礁溪分局昨天中午12時15分許接獲報案，指頭城交流道前發生車禍，立即派員前往處理。經警方瞭解，林男開車從北宜路往頭城交流道方向停等紅燈時，疑因血糖過低引發身體不適，闖紅燈碰撞對向保全運鈔車，所幸沒有人員受傷。
警方隨後對林男和保全運鈔車駕駛57歲黃姓男子實施酒測，都沒有酒精反應，警方並通知林男家人，將林男帶回照顧，確切肇事原因，正由警方釐清中。
礁溪警分局呼籲，民眾開車若有身體不適，應先將車輛停放在安全處所休息，或通知親友或請警消協助，避免發生交通事故。
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