春安起跑！酒店排排站被臨檢 北市大安警3天逮54人
農曆春節將至，警方積極守護社會治安，自2月1日起展開為期15天的「113年加強重要節日安全維護工作」（昔稱春安）。北市大安警方出動54名警力，針對轄內各酒店、夜店，展開掃蕩臨檢與路檢，並清查轄內46間旅宿業、高風險社區大樓20處，截至3日，共查獲通緝犯23人、毒品案20件20人、詐欺車手案2件2人、賭博案3件8人，還查獲失蹤人口1名，展現維護治安執法決心。
大安警方指出，加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，將針對轄內金融機構緊鄰工地處所加強巡邏、守望，避免宵小趁機鑽洞、攀爬鷹架等方式進入行竊；同時針對建國假日花市、玉市及傳統市場等年節人潮聚集處所編排防扒竊勤務，保障民眾財產安全；各交通幹道也會編排交通疏導勤務，確保民眾春節期間外出、返鄉平安順暢。
警方表示，農曆春節前夕金融機構現金提存款次數增加，民眾若有巨額提款需求，可向警方聲請護鈔服務，保護財產安全，也呼籲，春節期間若有發現可疑狀況，請立刻打110報警。
大安警分局長黃水願說，警方會持續推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，以優勢警力針對轄區重要路段及治安顧慮場所執行一波波擴大臨檢，增加見警率，避免衍生治安問題，讓民眾安心過年。
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