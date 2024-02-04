女違規登山求援 挨罰並賠搜救費

曾姓女子攀登雪山主峰，因高山症發作，救難人員輪流將她背下山。圖／台中市消防局提供 曾姓女子參加7人登山隊，攀爬雪山主峰路線，曾女因高山症求援，台中市消防局派出正在高山雪訓人員，將曾女前晚輪流背下山，直到昨天凌晨才到登山口，送醫後已無大礙。不過該登山隊進入特殊管制山域，未投保綜合登山險，中市消防局依法開罰1至5萬元，並向當事人索取搜救費用。這是今年來，第2起違規登山開罰案例。

這支登山隊規畫3天攀登雪山主線，台中市消防局前天傍晚獲報，和平區雪東線369山莊有山友需救援，派遣正在高山雪訓人員，並出動警備車、救護車與5名消防人員；49歲曾姓女子身體不適，有高山症反應，意識清楚但肢體無力，血氧濃度88%；救援人員從晚間近10點，輪流將她背下山，直到凌晨抵達登山口，送宜蘭羅東醫院。

消防局第二大隊表示，該隊伍有7人，申請入山許可，但未投保登山綜合保險，已違反中市登山活動管理自治條例，依法將開罰1至5萬元；另外搜救費用包含人員加班費、耗材等，金額仍待估算，將向當事人索取。

消防局表示，原本初步了解，該登山隊員未領有基本救命術證書或初級救護技術員證照，同樣違反規定，後來有團員說，他具有AED+CPR訓練證明，經傳送證明文件後，確認是緊急救護證明，最後這部分並未開罰。

上月23日，陳姓男子與陳姓女子攀登「武陵四秀」池有山，2人因迷路，遇山區大雪陳男失溫，消防局派4人冒險上山，24日清晨找到2人，以直升機將吊掛下山；消防局表示，2人沒有初級緊急救護能力與證照、也沒投保，被罰2萬元，並索取搜救費。

消防局呼籲，登山活動範圍涉及特殊管制山域，應由領隊帶領，並依相關法規辦理登山綜合保險，同時，建議隨同擁有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照的人員，確保登山安全。