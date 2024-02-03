影／高雄7旬翁加油站洗車誤踩油門 小黃被撞進車道畫面曝光

75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕Toyota轎車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，未料，疑將煞車踩成油門，直接將前方等待洗車的計程車撞進洗車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，所幸無人受傷，但洗車機受損，損失不小。

警方調查，施姓老翁今天下午3時46分駕Toyota轎車，在三民區博愛一路與北平二街口一處加油站排隊洗車，當時前方有一輛由柳姓男子（55歲）所駕駛的計程車也在排隊等候。

後施姓老翁疑將煞車踩成油門，車子往前爆衝將柳的計程車推撞進洗車道，卡在洗車機前方動彈不得，施的轎車則車頭凹陷毀損，巨大撞擊力，幸未波及在車道中洗車的加油站員工，但讓在場人看傻。

施闖禍後，嚇得臉色蒼白，所幸現場無人受傷，警方獲報趕抵，協助管制疏導交通。雖無人受傷，但加油站的洗車機在年節準備大賺一筆時，卻因突來的一場意外讓機器受損，業者將向施提出求償，詳細車禍肇責由警方釐清。