快訊

張善政回老家出車禍…愛妻仍胸痛留院 醫師曝夫妻兩人傷勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄7旬翁加油站洗車誤踩油門 小黃被撞進車道畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕Toyota轎車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，未料，疑將煞車踩成油門，直接將前方等待洗車的計程車撞進洗車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，所幸無人受傷，但洗車機受損，損失不小。

警方調查，施姓老翁今天下午3時46分駕Toyota轎車，在三民區博愛一路與北平二街口一處加油站排隊洗車，當時前方有一輛由柳姓男子（55歲）所駕駛的計程車也在排隊等候。

後施姓老翁疑將煞車踩成油門，車子往前爆衝將柳的計程車推撞進洗車道，卡在洗車機前方動彈不得，施的轎車則車頭凹陷毀損，巨大撞擊力，幸未波及在車道中洗車的加油站員工，但讓在場人看傻。

施闖禍後，嚇得臉色蒼白，所幸現場無人受傷，警方獲報趕抵，協助管制疏導交通。雖無人受傷，但加油站的洗車機在年節準備大賺一筆時，卻因突來的一場意外讓機器受損，業者將向施提出求償，詳細車禍肇責由警方釐清。

75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，疑誤踩油門，將前方計程車撞進車道卡住，施的轎車車頭也凹陷，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

加油站 計程車 車道

延伸閱讀

2024台灣燈會「安平燈區」今晚啟燈 大批民眾排隊入場

高雄女暗夜騎車遭「闖紅燈」轎車撞飛 醫護搶救4天仍傷重不治

我很有錢！計程車司機斥私家車不讓路 亮名錶爆粗狂罵：我戴勞力士！

好市多油源是中油「1公升卻便宜3.5元」 內行揭秘：賣場高層講過

相關新聞

影／高雄7旬翁加油站洗車誤踩油門 小黃被撞進車道畫面曝光

75歲施姓老翁今天下午3時46分許駕Toyota轎車在高雄市三民區一處加油站排隊洗車，未料，疑將煞車踩成油門，直接將前方...

東海岸台11線2車追撞釀4傷 疑似天雨路滑煞車不及、2車受損嚴重

台東縣台11線濱海公路151公里東河鄉郡界椰子林路段，傍晚生一起疑因天雨路滑2輛轎車追撞事故，共造成4人受傷送醫，事故原...

嘉義少女騎車打工…行經路口與公車嚴重相撞 送醫急救仍隕命

一名16歲李姓少女今早9點多騎機車外出打工，行經嘉義縣民雄鄉頂崙村崙子頂台1線路口，與公車發生嚴重撞擊，失去生命跡象，送...

影／男女條通商圈飲酒 不滿遭後車按喇叭！暴打保時捷駕駛4人遭送辦

吳姓男子與張姓男子等男女友人今凌晨到台北市中山區條通商圈內飲酒，不滿遭後方車輛按喇叭，徒手毆打後車駕駛黃男成傷，民眾見狀...

獨／汐止「磁磚雨」從天降 女駕駛還在車內磁磚砸面前

沈姓女子今天上午7點多，開車至新北市汐止區大同路三段一處超商附近，在黃線上臨停，車剛停下人還在駕駛座內，一聲巨響，磁磚從...

西濱苗栗後龍北上路段 大貨車疑自撞護欄散落輕鋼架

一輛大貨車今天清晨7點多在台61線西濱快速道路苗栗後龍北上路段發生自撞護欄事故，載運的輕鋼架掉落路面，影響交通，竹南警分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。