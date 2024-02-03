影／7人登雪山1女高山症救下山 沒投保無救護證...台中消防局開罰了
7人登山隊攀登雪主線，其中1女高山症，台中市消防隊員今天凌晨會同相關救護人員救回，消防局將依法開罰最少2萬元，並索取搜救費用，這是台中市今年第二起被查出沒投保、領隊或隊員沒初級緊急救護能力的登山救護案。
台中市消防局第二大隊表示，這次攀登雪主線7人，雖有申請入山許可，但仍違反「台中市登山活動管理自治條例」，沒初級緊急救護能力和投保行為，二行為各罰1萬元共罰2萬元，這筆費用對領隊追討，搜救費由向當事人追討，即高山症女子；搜救費依這次搜救任務出勤人數計算，約1萬元。
台中市登山活動管理自治條列第11條規定，領隊違反第6條規定者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。明定進入特殊管制山域時，領隊或隊員之一未具備初級緊急救護能力，領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險或盡照顧救護義務之罰則。
上月23日，陳姓男子與陳姓女友人攀登「武陵四秀」之一的品田山，二人迷路，陳男失溫，台中市消防局派4人冒險上山，24日清晨找到2人，直升機將兩人吊掛下山，2人沒有初級緊急救護能力與證照、也沒投保，被罰2萬元，並索取搜救費。
台中市消防局昨天下午4點43分獲報，和平區雪東線369山莊有山友需救援，立即派遣本局正於高山雪地訓練人員前往救援，並通知轄區梨山分隊出動警備車1輛救護車1輛、消防人員共計5名，由梨山分隊隊員李政信率隊。
雪主線3天行程登山隊，其中1名團員49歲曾姓女子身體不適，有高山症反應，搜救的雪訓人員昨晚9點40分找到患者，檢傷女子意識清楚，肢體無力，血氧濃度88%，處置後由救援人員背負下撤，今天凌晨至登山口，由梨山救護車載送患者到宜蘭羅東醫院；第二消防大隊表示，這件高山救援，領隊和當事人一樣都要被罰。
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