快訊

黃子佼突群發這則訊息被猜「準備復出？」 恩師張小燕回應了

快買！任天堂Switch遊戲過年特賣最低33折！《斯普拉遁 3》7折、這款組合包直接大特價

影／7人登雪山1女高山症救下山 沒投保無救護證...台中消防局開罰了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

7人登山隊攀登雪主線，其中1女高山症台中市消防隊員今天凌晨會同相關救護人員救回，消防局將依法開罰最少2萬元，並索取搜救費用，這是台中市今年第二起被查出沒投保、領隊或隊員沒初級緊急救護能力的登山救護案。

台中市消防局第二大隊表示，這次攀登雪主線7人，雖有申請入山許可，但仍違反「台中市登山活動管理自治條例」，沒初級緊急救護能力和投保行為，二行為各罰1萬元共罰2萬元，這筆費用對領隊追討，搜救費由向當事人追討，即高山症女子；搜救費依這次搜救任務出勤人數計算，約1萬元。

台中市登山活動管理自治條列第11條規定，領隊違反第6條規定者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。明定進入特殊管制山域時，領隊或隊員之一未具備初級緊急救護能力，領隊未為本人及隊員辦理登山綜合保險或盡照顧救護義務之罰則。

上月23日，陳姓男子與陳姓女友人攀登「武陵四秀」之一的品田山，二人迷路，陳男失溫，台中市消防局派4人冒險上山，24日清晨找到2人，直升機將兩人吊掛下山，2人沒有初級緊急救護能力與證照、也沒投保，被罰2萬元，並索取搜救費。

台中市消防局昨天下午4點43分獲報，和平區雪東線369山莊有山友需救援，立即派遣本局正於高山雪地訓練人員前往救援，並通知轄區梨山分隊出動警備車1輛救護車1輛、消防人員共計5名，由梨山分隊隊員李政信率隊。

雪主線3天行程登山隊，其中1名團員49歲曾姓女子身體不適，有高山症反應，搜救的雪訓人員昨晚9點40分找到患者，檢傷女子意識清楚，肢體無力，血氧濃度88%，處置後由救援人員背負下撤，今天凌晨至登山口，由梨山救護車載送患者到宜蘭羅東醫院；第二消防大隊表示，這件高山救援，領隊和當事人一樣都要被罰。

雪山主線一名女子高山症，台中市消防局派搜救人員救援，輪流背負下山從晚上背到今天凌晨。圖／台中市消防局提供
雪山主線一名女子高山症，台中市消防局派搜救人員救援，輪流背負下山從晚上背到今天凌晨。圖／台中市消防局提供
雪山主線一名女子高山症，台中市消防局派搜救人員救援，輪流背負下山從晚上背到今天凌晨。圖／台中市消防局提供
雪山主線一名女子高山症，台中市消防局派搜救人員救援，輪流背負下山從晚上背到今天凌晨。圖／台中市消防局提供

台中市 高山症

延伸閱讀

女登雪山高山症發作緊急進加壓艙 救難人員立刻下撤輪流背她下山

影／雪山主線女山友突患高山症 雪訓人員接力從晚上背到凌晨下山

中職／獅隊看大巨蛋場租合理 領隊：能創造商機

基隆前往沖繩郵輪發生人員落海 日本晚間緊急搜救救起

相關新聞

影／23歲騎士夜衝合歡山恍神撞護欄 人墜百公尺山谷...車自己跑了

夜衝武嶺GG！桃園市許姓23歲男機車騎士疑似整晚沒睡，上午7時許賞完日出後，與機車隊一同下山時，行經台14甲線22.4公...

注意！北市信義區再現印度男「祈福討錢」 警不排除集團操作

林姓男子日前在台北市信義區百貨商圈遭遇兩名印度籍男子，稱林男有福相，替林男祈福後，屢向林男索討500元現金，林男被迫交錢...

影／專偷全聯清潔盥洗商品 台南竊賊網路轉售2個月營業額40萬

台南市警一分局東門派出所上月29日接獲轄內全聯工作人員報案，稱盤點商品時，發現香氛豆及洗髮精等商品數量短缺，疑遭人竊取，...

影／7人登雪山1女高山症救下山 沒投保無救護證...台中消防局開罰了

7人登山隊攀登雪主線，其中1女高山症，台中市消防隊員今天凌晨會同相關救護人員救回，消防局將依法開罰最少2萬元，並索取搜救...

七星潭無身分男屍漂泊11年 新莊警農曆春節年前助他回家

黎姓男子11年前從新北新莊住處外出便失去聯繫，家人報警協尋皆無所獲。去年11月新莊警比對失蹤人口及無名屍資料，發現一筆花...

女登雪山高山症發作緊急進加壓艙 救難人員立刻下撤輪流背她下山

年約50歲的曾姓女子昨天與山友攀登雪山時出現高山症，緊急撤往369山莊臨時營地使用加壓艙緩解症狀，保七總隊第五大隊接獲通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。