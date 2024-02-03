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影／雪山主線女山友突患高山症 雪訓人員接力從晚上背到凌晨下山
一支登山隊伍三天要攀登雪山主線，其中一名女隊員昨天出現高山症現象求援，台中市消防局派正在高山雪地訓練的搜救人員救援，從昨晚輪流背負下山，晚上背到今天凌晨才到登山口，再由救護車載送到宜蘭羅東醫院治療。
台中市消防局昨天下午4點43分獲報，和平區雪東線369山莊有山友需救援，立即派遣本局正於高山雪地訓練人員前往救援，並通知轄區梨山分隊出動警備車1輛救護車1輛、消防人員共計5名，由梨山分隊隊員李政信率隊。
求援是雪主線3天行程登山隊，人員皆已在369山莊休息，其中1名團員49歲曾姓女子身體不適，有高山症反應，請求消防局協助。
搜救的雪訓人員昨晚9點40分找到患者，檢傷女子意識清楚，肢體無力，血氧濃度88%，處置後由救援人員背負下撤，今天凌晨至登山口，由梨山救護車載送患者到宜蘭羅東醫院。
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