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國10東向砂石車翻覆波及西向車道 國1南鼎金至九如「開放路肩」
國十東向3.7公里鼎金至仁武路段，今天上午8時許發生砂石車翻覆意外。國道公路警察指出，該輛砂石車疑似爆胎因素，造成失控翻覆，車上砂石大量散落東西雙向內側及中線兩車道，並波及西向兩輛轎車車禍，所幸這場意外無人受傷，目前國一南鼎金至九如開放路肩，以紓解擁擠車潮。
這不是春節提前返家潮，而是國道十號砂石車爆胎失控自撞護欄，所造成嚴重回堵車潮。警方指出，該輛砂石車駕駛為44歲江姓男子，今天上午8時許行經該路段時，因車頭左前輪爆胎，車輛因而失控滑行，自撞側翻內側車道及護欄。
據了解，因砂石大量翻落至對面西向車道，目前該路段雙向內側及中線兩車道全因此受阻，尤其西向車道僅路肩可行，還波及西向兩輛轎車嚴重毀損，警方表示，目前暫無人員受傷。目前高公局工務段人員仍全力排除障礙物中。
「國道一號南向鼎金至九如路段，目前開放路肩通行！」高公局表示，由於國十鼎金至仁武路段車流回堵嚴重，民眾若需行經該路段，宜改道通行。
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