快訊

邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

影／新北金山民宅大火 獨居男救出OHCA搶救後恢復心跳

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山區三界壇路一處民宅，今晚近10時發生火警，火勢相當大，陳姓八旬獨居老翁受困屋內，消防人員趕至射水灌救，救出老翁送醫，一度OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），送醫急救後恢復心跳，起火原因還待調查。

消防局第六大隊今晚9時55分獲報，金山區三界壇路97巷一處民宅發生大火，火舌竄出，冒出濃煙，疑有人受困，消防人車趕至救援，消防人員到場時已全面燃燒，10時6分救出行動不便獨居的陳姓老翁（80 歲），OHCA送往金山台大醫院救治，晚間11時經救治恢復心跳，仍在搶救中。

火警現場是1樓平房，屋內付之一炬，10時18分火勢控制，10時21分火勢全部撲滅。屋內有不少雜物延燒，燃燒面積約10平方公尺。出動金山、萬里、石門、金山中隊、三芝、汐止、第六大隊部、橫科分隊、秀峰分隊等各式車輛20輛，人員47名。

第六救災救護大隊金山中隊長黃瑞麟說，到場後布水線灌救，並將陳男救出送醫，起火原因還要採證調查。

第六大隊大隊長羅億田表示，平時應加強用火用電安全管理並提高警覺，減少堆積過多雜物，並安裝住宅用火災警報器，才能在第一時間察覺火災發生，避免火災發生。

新北金山民宅大火，獨居男救出OHCA，搶救後恢復心跳，仍在急救中。記者游明煌／翻攝
新北金山民宅大火，獨居男救出OHCA，搶救後恢復心跳，仍在急救中。記者游明煌／翻攝
新北金山民宅大火，獨居男救出OHCA，搶救後恢復心跳，仍在急救中。記者游明煌／翻攝
新北金山民宅大火，獨居男救出OHCA，搶救後恢復心跳，仍在急救中。記者游明煌／翻攝
新北金山民宅大火，獨居男救出OHCA，搶救後恢復心跳，仍在急救中。記者游明煌／翻攝
新北金山民宅大火，獨居男救出OHCA，搶救後恢復心跳，仍在急救中。記者游明煌／翻攝

火災 金山

延伸閱讀

高球／亞太女子業餘賽 吳純葳再飆新低65桿獨居領先

獨居老母講電話重複還喊錯名字 他急回老家驚覺全變樣「連帳戶密碼都忘了」

蓄勢待發的金山 一年四季動靜皆美

南市柳營段機車汽車互撞起火3傷 騎士OHCA

相關新聞

明天就要生了⋯孕婦口鼻滲血慘死家中 1屍2命仍有疑點死因待查

新竹縣湖口鄉驚傳孕婦命案一屍兩命，年僅30歲的孕婦一早被家人發現倒臥家中沒了氣息，緊急送醫急救仍回天乏術，讓家屬悲慟的是...

影／驚悚影像曝光…高雄婦閃違停遭大貨車輾斃 違停車駕駛也被送辦

葉姓男子今天下午4時許因小貨車故障，違停在高雄市三民區一處路口，機車經過得稍微繞過小貨車，沒料，74歲朱姓婦人騎機車行駛...

高雄女暗夜騎車遭「闖紅燈」轎車撞飛 醫護搶救4天仍傷重不治

高雄24歲邱姓女騎士周一晚間8時24分許，行經岡山區仁壽路與國軒路口時，遭直行國軒路口的42歲黃姓男駕駛的廂型車撞飛倒地...

影／新北金山民宅大火 獨居男救出OHCA搶救後恢復心跳

新北市金山區三界壇路一處民宅，今晚近10時發生火警，火勢相當大，陳姓八旬獨居老翁受困屋內，消防人員趕至射水灌救，救出老翁...

年前限定「自摸就送佛跳牆」 桃市棋牌社逮38名賭客

桃園市某家棋牌社涉嫌掛羊頭賣狗肉以合法掩護非法，推出農曆年前限定的「自摸10台以上、含連莊就送佛跳牆1份」為噱頭，吸引眾...

影／盧秀燕清水分局慰問波麗士 自曝身為長媳、大嫂「也要準備一桌」

下周就是農曆春節連續假期，今晚8點多，台中市長盧秀燕與議長張清照到清水警分局慰勞員警，盧秀燕致詞提到，她身為長媳、大嫂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。