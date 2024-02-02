影／新北金山民宅大火 獨居男救出OHCA搶救後恢復心跳
新北市金山區三界壇路一處民宅，今晚近10時發生火警，火勢相當大，陳姓八旬獨居老翁受困屋內，消防人員趕至射水灌救，救出老翁送醫，一度OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），送醫急救後恢復心跳，起火原因還待調查。
消防局第六大隊今晚9時55分獲報，金山區三界壇路97巷一處民宅發生大火，火舌竄出，冒出濃煙，疑有人受困，消防人車趕至救援，消防人員到場時已全面燃燒，10時6分救出行動不便獨居的陳姓老翁（80 歲），OHCA送往金山台大醫院救治，晚間11時經救治恢復心跳，仍在搶救中。
火警現場是1樓平房，屋內付之一炬，10時18分火勢控制，10時21分火勢全部撲滅。屋內有不少雜物延燒，燃燒面積約10平方公尺。出動金山、萬里、石門、金山中隊、三芝、汐止、第六大隊部、橫科分隊、秀峰分隊等各式車輛20輛，人員47名。
第六救災救護大隊金山中隊長黃瑞麟說，到場後布水線灌救，並將陳男救出送醫，起火原因還要採證調查。
第六大隊大隊長羅億田表示，平時應加強用火用電安全管理並提高警覺，減少堆積過多雜物，並安裝住宅用火災警報器，才能在第一時間察覺火災發生，避免火災發生。
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