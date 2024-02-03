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輾過老夫妻 司機吊照 員林客運罰9千

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導

彰化縣一對八旬夫婦前天下午過馬路遭員林客運公車撞上，一死一重傷。圖／取自行車紀錄器畫面
彰化縣一對八旬夫婦前天下午過馬路遭員林客運公車撞上，一死一重傷。圖／取自行車紀錄器畫面
彰化縣員林客運劉姓司機，前天下午駕駛客車在溪湖鎮員鹿路及彰水路口時轉彎時，撞及杜姓老夫妻，一死一重傷，被批為行人地獄翻版；警方除依業務過失致死將劉移送法辦外，彰化監理站也以員林客運未善盡督導及管理責任，開罰九千元，相關單位昨上午會勘，將在路口增設行人專用號誌及重畫標線改善。

肇事路口旁就是員林客運車站，根據警方取得當時行車紀錄畫面，認為劉從車站開出，在路口轉彎時，疑因未看到老夫婦也未減速，才因內輪差輾到受害者，造成八十三歲杜姓老翁當場死亡，他的八十一歲妻子受重傷，右腳膝蓋以下截肢，左邊脛腓骨開放性骨折，額頭有撕裂傷，住進加護病房。肇事司機以五萬元交保。

彰化監理站指出，劉姓司機二○二二年三月間，在台中市區也曾因前車急煞，未保行車距離追撞前車，其餘則無其他肇事紀錄。此次業務過失致人於死，將吊銷駕照。

彰化監理站人員昨天也到員林客運查核，劉姓司機並無超時、過勞問題，認定員林客運未善盡督導及管理責任，裁罰員林客運九千元。但由於客運路線經營不易，長期須接受補貼，因此監理站暫無檢討員客路線的分配問題。

縣府交通處、警方及監視站人員昨到場會勘，認為在員鹿路東西向有設「小綠人」行人專用號誌的必要，藉以提醒用路人注意，至於路口回員林客運車站處的網狀線，因磨擦已模糊，將重新畫設或再調整。

員林 監理站 行人地獄 過失致死

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