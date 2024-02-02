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詐騙猖獗警朝「這地方」著手防詐 還發送錢母福袋

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局於農曆春節前至楊梅菜市場做預防犯罪宣導，傳遞各項與民眾息息相關的預防犯罪資訊；龍潭警分局也結合平時熱心的協勤民力志工，至傳統市場，發送紅包袋及錢母福袋，也印製手持標語及宣導單等，提醒名眾對於網路或手機簡訊的不明連結、假投資、假檢警等及其他詐騙集團常用的詐騙手法。

楊梅警表示，民眾前往人潮眾多的市場、賣場及年貨大街採買年貨時，應注意自身財物，留意宵小趁亂竊取皮包或隨身物品，在年節期間在家使用網路購物時，民眾要注意使用正常的購物平台，避免誤入假交易網站、一頁式廣告等等詐欺集團設下的圈套，以免在佳節期間遭遇犯罪而打壞了過節氣氛。

楊梅警說，年節期間警方持續加強巡邏轄內各大賣場、市場、年貨大街、金融機構、宮廟及旅遊景點等地，並呼籲民眾切記財不露白，如有發現不法，應立即撥打110，警方將持續淨化轄區治安，以達治安平穩、交通順暢、民眾安心之目標，讓民眾能安心度過佳節。

而龍潭警也製作象徵「一元復始，萬象更新」的錢母福袋，搭配印有交通安全宣導的紅包袋到市場發送，造型精緻的福袋，引起民眾的好奇與喜悅，主動前來聽宣導，也分享自身遇到詐騙電話的反制經驗。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，為維護轄區良好的治安交通及為民服務工作，警察機關春節不打烊，提醒民眾春節連假外出訪友走春，家中門窗務必鎖好，隨身物品要隨身攜帶，也要注意遵守交通規則，勿任意違規及酒後駕車。另若遇到疑似詐騙情形，請立即撥打反詐騙專線「165」、「110」，或是到附近警察機關請員警代為查證，平安歡度新年。

桃園龍潭警分局結合平時熱心的協勤民力志工，至傳統市場，發送紅包袋及錢母福袋，也印製手持標語及宣導單等。圖／龍潭警分局提供
桃園龍潭警分局結合平時熱心的協勤民力志工，至傳統市場，發送紅包袋及錢母福袋，也印製手持標語及宣導單等。圖／龍潭警分局提供
桃園楊梅警分局於農曆春節前至楊梅菜市場做預防犯罪宣導，傳遞各項與民眾息息相關的預防犯罪資訊。圖／楊梅警分局提供
桃園楊梅警分局於農曆春節前至楊梅菜市場做預防犯罪宣導，傳遞各項與民眾息息相關的預防犯罪資訊。圖／楊梅警分局提供
桃園龍潭警分局結合平時熱心的協勤民力志工，至傳統市場，發送紅包袋及錢母福袋，也印製手持標語及宣導單等。圖／龍潭警分局提供
桃園龍潭警分局結合平時熱心的協勤民力志工，至傳統市場，發送紅包袋及錢母福袋，也印製手持標語及宣導單等。圖／龍潭警分局提供

年貨大街 桃園 福袋 詐騙集團

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