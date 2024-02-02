影／搞花樣？裝電動遮蔽車牌裝置 國道警尾隨開罰：別跟4800過不去

一輛汽車日前將後車牌遮蔽，行駛在國道5號坪林路段，自以為若有違規就不會被取締，沒想到卻遭國道警方一路尾後，人車在頭城交流道出口攔下。經警檢查發現是「電動窗簾式遮蔽號牌裝置」依法開單舉發，最高可罰處4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。

國道公路警察局表示，依道路交通安全規則第11條第2項之規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具等方式，使不能辨認其牌號，也不得以他物遮蔽。如有污穢，致不能辨認其牌號時應洗刷清楚。

國道警說，常發現有駕駛人利用紙板、玩偶、抹布等物品遮蔽車牌，更有駕駛人加裝電動翻轉號牌；或是電動遮牌裝置，試圖掩飾、隱蔽車籍身分，藉以規避交通違規甚、伺機從事不法行為，殊不知這些違規樣態都可依道路交通管理處罰條例第13條之規定舉發。

日前有汽車駕駛將後車牌遮蔽，行駛在國道5號坪林路段，自以為聰明，若因違規就不會被警取締，沒想到國道警獲報一路尾後，在頭城交流道出口處人車攔下。經警檢查發現是「電動窗簾式遮蔽號牌裝置」依道路交通管理處罰條例開單舉發，最高可罰處4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。