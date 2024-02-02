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影／搞花樣？裝電動遮蔽車牌裝置 國道警尾隨開罰：別跟4800過不去

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛汽車日前將後車牌遮蔽，行駛在國道5號坪林路段，自以為若有違規就不會被取締，沒想到卻遭國道警方一路尾後，人車在頭城交流道出口攔下。經警檢查發現是「電動窗簾式遮蔽號牌裝置」依法開單舉發，最高可罰處4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。

國道公路警察局表示，依道路交通安全規則第11條第2項之規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具等方式，使不能辨認其牌號，也不得以他物遮蔽。如有污穢，致不能辨認其牌號時應洗刷清楚。

國道警說，常發現有駕駛人利用紙板、玩偶、抹布等物品遮蔽車牌，更有駕駛人加裝電動翻轉號牌；或是電動遮牌裝置，試圖掩飾、隱蔽車籍身分，藉以規避交通違規甚、伺機從事不法行為，殊不知這些違規樣態都可依道路交通管理處罰條例第13條之規定舉發。

日前有汽車駕駛將後車牌遮蔽，行駛在國道5號坪林路段，自以為聰明，若因違規就不會被警取締，沒想到國道警獲報一路尾後，在頭城交流道出口處人車攔下。經警檢查發現是「電動窗簾式遮蔽號牌裝置」依道路交通管理處罰條例開單舉發，最高可罰處4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。

國道警呼籲，遮蔽車牌除了規避違規取締外，在高速公路上如未申裝e-Tag，也會造成ETC收費系統無法辨識車牌而有逃費嫌疑，經查獲除開單舉發外，另追究歷次通行欠費。提醒用路人，在高速公路發現有車輛遮蔽號牌情形，可利用1968 App警政報案功能報案，手機開啟定位功能後，國道警方系統會自動判斷人員所在位置，並立即派巡邏車前往攔查，以防杜此類違規，確維交通安全。

國道警呼籲，遮蔽車牌並不能規避違規取締，還會被罰處最高4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。記者曾伯愷／翻攝
國道警呼籲，遮蔽車牌並不能規避違規取締，還會被罰處最高4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。記者曾伯愷／翻攝
國道警呼籲，遮蔽車牌並不能規避違規取締，還會被罰處最高4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。記者曾伯愷／翻攝
國道警呼籲，遮蔽車牌並不能規避違規取締，還會被罰處最高4800元罰鍰，並責令申請換領牌照。記者曾伯愷／翻攝

國道 坪林 高速公路

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