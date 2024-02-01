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深夜三合院燈火通明下注聲不斷 新北警扮登山客破賭場

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子把新北市泰山區三合院祖厝當賭場，趁過年前大撈一筆。上個月28日凌晨被人檢舉，林口警方獲報扮登山客前往蒐證，確認犯罪事實，當場逮捕許男及賭客在內共5人，查扣相關證物一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，許姓男子（48歲）把位於新北市泰山區泰林路3段120巷內三合院祖厝當賭場，找來賭客「推筒子」聚賭。由於賭場地處偏遠山區，上個月27日深夜三合院聚集不少陌生人，屋內燈火通明不時還傳來吆喝、下注聲響，有民眾路過懷疑聚賭，報警協處。

林口警分局偵查隊接獲檢舉，派員喬裝登山客前往該地點訪查蒐證，果見10多人正圍著小桌吆喝下注。翌日凌晨大批警力集結衝入屋內，當場逮捕屋主兼負責人許男及4名賭客，查扣賭資、抽頭金1萬2400元及相關證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，許男坦承犯行，辯稱想趁年關前大賺一筆，才會提供祖產三合院，來經營「推筒子」賭場，警詢後依賭博罪嫌移送許男法辦；另4名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

林口警分局表示，賭博容易衍生幫派及暴力討債問題，影響社會治安甚鉅，更有人因涉賭而家破人亡。警方持續加強巡視山區、工寮等場所，積極取締職業賭場，維護轄區治安及營造優質、安心的生活環境。

林口警方於上個月28日凌晨，破獲新北市泰山區泰林路3段一處三合院賭場，逮捕負責人、賭客5人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於上個月28日凌晨，破獲新北市泰山區泰林路3段一處三合院賭場，逮捕負責人、賭客5人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於上個月28日凌晨，破獲新北市泰山區泰林路3段一處三合院賭場，逮捕負責人、賭客5人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
林口警方於上個月28日凌晨，破獲新北市泰山區泰林路3段一處三合院賭場，逮捕負責人、賭客5人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

幫派 討債 賭場

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