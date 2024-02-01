影／「全職媽媽」騙8女投資5百萬 刑事局破詐團兩機房逮5人全押了

詐騙集團在新北市樹林、蘆洲區設機房，自稱「全職媽媽」上網交友慫恿投資比特幣、貴金屬或國際指數，收錢不出金，半年向8名女子騙走525萬元。刑事局上個月查獲陳姓、林姓男子等5人依詐欺罪、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押獲准。

警方調查，詐團去年5月起各在新北樹林、蘆洲的公寓租屋設機房，分由24歲林姓、32歲陳姓男子擔任現場負責人，指揮成員用電腦以俗稱黑莓卡的香港SIM卡上網，與被害人聊天誘使投資比特幣、貴金屬或國際指數。

詐團在IG註冊大量帳號，為鬆懈被害人心防，暱稱多是「全職媽媽」，張貼抱小孩照片，主動追蹤被害人帳號後，雙方傳訊息加LINE，再將被害人拉進LINE假投資群組，指示在假投資網站註冊。被害人匯款、面交現金或購買泰達幣轉至詐團電子錢包，網站顯示獲利，但無法出金。

警方清查，8名女子被騙525萬元，其中1名25歲家庭主婦被騙3百萬元最多。刑事局偵二大隊第一隊針對犯嫌手機分析上網資料，鎖定兩處機房拘提或逮捕，上月8日在蘆洲搜索查獲陳等3人，10日在樹林搜索查帶回林等2人。