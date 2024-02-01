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新北永安大橋匝道複雜 3年輕女生共乘進口車撞爛車頭

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨晚有3個年輕女生穿得漂漂亮亮出遊，她們共乘1輛Lexus豪華休旅車從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。

永安大橋是跨越二重疏洪道銜接蘆洲區、五股區的橋梁，五股端匝道設計較為複雜，若從蘆洲端開車上橋，主橋面共有3線汽車道，到了五股端則岔開成4線匝道，分別可通往台64線（東向、西向）、國道一號、下橋至五股區平面道路，若是路況不熟又車速太快，容易走錯，任意切換車道常發生事故。

昨天晚上9時45分，20歲李姓女子駕駛Lexus UX 250h跨界休旅車搭載2名年輕女乘客，自述因說路況不熟反應不及，緊急想要切換車道時撞上國道一號和五股下橋分隔護欄前緣。

消防隊和警方獲報趕抵時，車上3人都已經自行下車沒有受傷或受困，但車頭嚴重毀損，後續可能還要面臨道路設施修復費用求償。新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，路況不熟悉應減速慢行，不然像這樣開車高速撞擊橋墩，很容易造成頸椎傷害，非常危險。

1輛Lexus休旅車昨晚從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛Lexus休旅車昨晚從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛Lexus休旅車昨晚從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛Lexus休旅車昨晚從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛Lexus休旅車昨晚從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝
1輛Lexus休旅車昨晚從蘆洲端開上永安大橋，卻在五股端下橋匝道口一頭撞上分隔護欄前緣，車頭嚴重毀損，幸好沒人受傷。記者林昭彰／翻攝

休旅車 車道

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