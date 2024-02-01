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台東白牌車違規載客賺100元遭重罰1000倍 司機臉都綠了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

公路局台東監理站保障民眾及合法計程車權益，昨會同警局交通隊，聯合稽查取締違規營業白牌車，在市區當場查獲1輛載客白牌車，當場遭開單重罰10萬元。圖／台東監理站提供
公路局台東監理站保障民眾及合法計程車權益，昨會同警局交通隊，聯合稽查取締違規營業白牌車，在市區當場查獲1輛載客白牌車，當場遭開單重罰10萬元。圖／台東監理站提供
春節將至觀光人潮湧入台東，公路局台東監理站保障民眾及合法計程車權益，昨會同警局交通隊，聯合稽查取締違規營業白牌車，在市區當場查獲1輛白牌車，車主辯稱是乘客租車，忘帶出租單，未料乘客坦承付車資100元，當場遭開單重罰10萬元，吊扣駕照及車牌4個月。

監理站站長洪美芳說，依據公路法「未經申請核准，而經營汽車運輸業」違規事項，白牌車違規載客，可開罰10萬元至2500萬元罰鍰，並吊扣駕照及牌照4個月；運輸業者得依情節輕重，同樣可罰10萬以上2500萬元罰緩，並勒令其歇業，民眾千萬不要僥倖。

監理站稽查小組接獲舉報指出台東市區某商旅外有白牌車輛違規載客，稽查小組會同交通隊員警前現場進行取締，果然發現一輛小客車疑似違規營業載客，遂上前攔查。白牌車駕駛一度向監警人員辯稱車輛為乘客承租，一時忘了帶出租單。

監警遂詢問後座乘客，則坦承有付車資100元，稽查小組當場依法開單舉發。讓白牌駕駛當場臉都綠了。洪美芳表示，去年至今，已舉發6件違規白牌，春節期間呼籲應選擇合法計程車，切勿搭乘違法自用車輛，不僅未投保乘客險，民眾沒保障，一旦發生爭議恐投訴無門，得不償失。

公路局台東監理站保障民眾及合法計程車權益，昨會同警局交通隊，聯合稽查取締違規營業白牌車，在市區當場查獲1輛載客白牌車，當場遭開單重罰10萬元。圖／台東監理站提供
公路局台東監理站保障民眾及合法計程車權益，昨會同警局交通隊，聯合稽查取締違規營業白牌車，在市區當場查獲1輛載客白牌車，當場遭開單重罰10萬元。圖／台東監理站提供

台東 監理站 計程車

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