快訊

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

周日「立春」8大禁忌！剪髮、追劇都不行 做了當心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北咖啡店千萬Richard Mille名表強盜案 藏鏡人夫妻落網！

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，上月王姓男子到店內佯裝買表行搶，被店員壓制報警逮捕，警方拘提開車接應的洪姓男子，追出蔡姓男子指使搶表，本月拘提蔡男及其陳姓妻子依強盜罪嫌移送，檢方聲押蔡獲准，命陳女限制住居及出境。

警方調查，北市信義區一間咖啡店女老闆兼營手表包膜，受友人之託販售要價1100萬元的Richard Mille手表，在臉書張貼訊息；31歲蔡姓男子聯繫買表，上月29日下午2點多與43歲王姓男子由42歲洪姓男子駕車載送到場。

蔡、洪留在車上，王單獨進入店內，拿到手表假借如廁，噴辣椒水、推倒女老闆逃逸，被店員及鄰居壓制，警方獲報到場逮捕他，隔天凌晨在苗栗縣拘提洪。王、洪稱，在臉書及Telegram接觸身分不詳人士，各以1百萬、1萬元代價行搶及開車，警詢後將兩人依強盜罪移送，檢方聲押獲准。

警方調閱上千支監視器鎖定蔡指使，查出案發前蔡的44歲陳姓妻子前往咖啡店疑似「場勘」，案發當天蔡與王、洪在台中市見面，由洪租車北上，犯後蔡在北市下車，指示洪到苗栗還車。警方本月11日赴蔡及陳的新北市淡水區住處拘提。

警方查出，犯後蔡與曾向他應徵工作未果的網友討論，稱「如果是你加入行搶，可能已成功分錢。」蔡坦承策劃行槍，與陳均被依強盜罪嫌移送。

台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，險被搶走，警方追出蔡姓男子指使搶表，拘提他及其陳姓妻子。記者李奕昕／翻攝
台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，險被搶走，警方追出蔡姓男子指使搶表，拘提他及其陳姓妻子。記者李奕昕／翻攝
台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，險被搶走，警方追出蔡姓男子指使搶表，拘提他及其陳姓妻子。記者李奕昕／翻攝
台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，險被搶走，警方追出蔡姓男子指使搶表，拘提他及其陳姓妻子。記者李奕昕／翻攝

強盜 咖啡館

延伸閱讀

影／宜蘭女稱為替母買房謀職 當車手首日赴台中領120萬落網

酒醉女搭小黃被「撿屍」到摩鐵性侵 她一度錯怪運將...最終色狼落網

虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網

湖口父帶幼女吃宵夜竟遭追砍 主嫌落網砍人原因超瞎

相關新聞

台北咖啡店千萬Richard Mille名表強盜案 藏鏡人夫妻落網！

台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，上月王姓男子到店內佯裝買表行搶，被店員壓制報警逮捕，警方拘提開車接應的洪姓...

疑視線死角釀禍 機車騎士遭曳引車撞倒捲入車底當場死亡

彰化市彰南路日前發生1起驚悚死亡車禍，54歲尹姓駕駛開曳引車行駛在彰南路往彰化方向，疑似視線死角未注意到前方騎機車的58...

懸缺1年 花蓮消防局新任局長吳兆遠宣誓就職

花蓮縣消防局前局長林文瑞去年1月退休，由副局長吳兆遠代理，表現獲得肯定，真除升任局長，今天宣誓就職，未來將持續充實精進花...

投資代操股票穩獲利 他交付170萬付流水...大夢初醒報警逮2人

許姓男子去年12月底加入一個LINE投資群組，前往交付170萬投金血本無歸。29日詐團以股票中籤需出金為由，遇騙許男40...

寒流中抱病兒路邊急攔警車 土城警鳴笛3分鐘到院救命

新北市土城警方日前晚間巡邏行經學成路時，發現路邊有一對抱著幼兒的夫婦對警車揮舞並狂奔而來，警員立即停車詢問，婦人焦急的表...

影／德州撲克職業賭場藏民宅...兩女荷官見警破門 嚇得花容失色

警方日前在新北市中和區查獲一處德州撲克地下職業賭場暗藏民宅一樓，員警破門逮負責人、女荷官及賭客共21人，查扣現金賭資、籌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。