台北咖啡店千萬Richard Mille名表強盜案 藏鏡人夫妻落網！

台北市某咖啡店女老闆幫友人販售1支千萬元名表，上月王姓男子到店內佯裝買表行搶，被店員壓制報警逮捕，警方拘提開車接應的洪姓男子，追出蔡姓男子指使搶表，本月拘提蔡男及其陳姓妻子依強盜罪嫌移送，檢方聲押蔡獲准，命陳女限制住居及出境。

警方調查，北市信義區一間咖啡店女老闆兼營手表包膜，受友人之託販售要價1100萬元的Richard Mille手表，在臉書張貼訊息；31歲蔡姓男子聯繫買表，上月29日下午2點多與43歲王姓男子由42歲洪姓男子駕車載送到場。

蔡、洪留在車上，王單獨進入店內，拿到手表假借如廁，噴辣椒水、推倒女老闆逃逸，被店員及鄰居壓制，警方獲報到場逮捕他，隔天凌晨在苗栗縣拘提洪。王、洪稱，在臉書及Telegram接觸身分不詳人士，各以1百萬、1萬元代價行搶及開車，警詢後將兩人依強盜罪移送，檢方聲押獲准。

警方調閱上千支監視器鎖定蔡指使，查出案發前蔡的44歲陳姓妻子前往咖啡店疑似「場勘」，案發當天蔡與王、洪在台中市見面，由洪租車北上，犯後蔡在北市下車，指示洪到苗栗還車。警方本月11日赴蔡及陳的新北市淡水區住處拘提。

警方查出，犯後蔡與曾向他應徵工作未果的網友討論，稱「如果是你加入行搶，可能已成功分錢。」蔡坦承策劃行槍，與陳均被依強盜罪嫌移送。