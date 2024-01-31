快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。3人均意識清楚，出現頭暈等症狀，送醫治療。

台中市消防局昨晚11點多獲報，潭子區勝利七街一棟大樓，12樓住戶疑似出現一氧化碳中毒案件，派遣潭子、頭家厝分隊，出動消防車1輛、救護車3輛，由潭子分隊小隊長游嘉文率隊前往。

消防人員到場回報，現場使用五用氣體偵測器測得一氧化碳數值500ppm，立即開啟窗戶通風。年約60歲父親意識清楚，頭暈、嘔吐，送往中國附醫，醫院檢測血液濃度31%。

另年約59歲母親意識清楚，頭暈、口齒不清，送往台中慈濟醫院，經醫院檢測血液濃度29%、年約27歲女兒意識清楚，頭暈、嘔吐，送往台中慈濟醫院，醫院檢測血液濃度28.5%。

消防局表示，該戶位於12樓，是天然氣用戶，父親、母親皆躺在主臥室床上、女兒自行將門打開接觸救護人員，並表示，父親及女兒先洗完澡，母親要洗澡時發覺有異報案，女兒表示，約在報案前半小時已出現頭暈。

經查，該戶使用天然氣戶外型(RF式)熱水器裝設於陽台外推，並加裝窗戶處，吊掛衣物可能導致通風不良所致，加上熱水器型式安裝錯誤，正確型式為強制排氣型。

消防局初步研判，疑似使用熱水器，陽台窗戶緊閉，因通風不良導致大量一氧化碳產生蓄積，飄向屋內而發生中毒情形。

消防局呼籲，屋外型瓦斯熱水器，絕不可裝在室內空間，居家使用瓦斯熱水器時，應注意保持良好的通風環境，熱水器如要裝設於室內或加裝窗戶的陽台，應安裝強制排氣型熱水器或電熱水器，以避免一氧化碳中毒。

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供
昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供

消防局表示，為使民眾遠離一氧化碳中毒危害，消防局推動有一氧化碳中毒潛勢場所瓦斯熱水器更換或遷移補助，每戶最高補助3000元，民眾可撥打119或向當地消防分隊詢問。

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供
昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供
昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供
昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供
昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供
昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供

熱水器 一氧化碳中毒

延伸閱讀

晚上巨炮聲響嚇壞市民 嘉義市消防局：已帶回查處

誤把室外熱水器裝在室內 竹北夫妻一氧化碳中毒1死1傷

天冷修熱水器...新北32歲男不慎踩破窗框 墜落一樓倒臥血泊亡

暖流！洗澡自己燒鍋水 頭份國全廚具無償幫家扶個案裝新熱水器

相關新聞

桃園3人命車禍路口 民眾點問題盼「這樣」改

桃園中壢高鐵南路與福達路口上周發生3人死亡車禍，1部轎車要左轉福達路時，遭直行的砂石車撞上，也讓民眾在臉書上討論該處道路...

高雄三民區新建大樓工安意外 1工人遭掉落鋼筋擊中頭部送醫

高雄市三民區德勝街今天近午傳出建築工地意外，1名年約36歲的黃姓工人疑在協助吊掛鋼筋時，遭掉落的鋼筋擊中頭部，送高醫急救...

天冷保暖...嘉義民雄傳未滿月男嬰毛毯蓋頭臉 不幸窒息亡

嘉義縣民雄鄉1月18日發生一名未滿月男嬰，疑天冷家人憂孩子冷到，用毯子蓋孩子保暖，並同睡床上，媽媽起床發現孩子已昏迷，緊...

台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一...

澎湖馬公鎖港派出所新舍落成 陳光復盼警努力

澎湖縣警馬公分局鎖港派出所新建辦公廳舍今天落成啟用，澎湖縣長陳光復出席落成典禮，期盼新落成辦公廳舍提供員警優質的辦公場所...

油壓剪撬開機台竊零錢 竊盜集團偷遍台南娃娃機店...5人被送辦

劉姓男子等5人組竊盜集團，涉嫌自今年1月間偷遍台南市8區26家娃娃機店，竊嫌以油壓剪撬開機台竊取零錢，店家合計損失33萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。