台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。3人均意識清楚，出現頭暈等症狀，送醫治療。

台中市消防局昨晚11點多獲報，潭子區勝利七街一棟大樓，12樓住戶疑似出現一氧化碳中毒案件，派遣潭子、頭家厝分隊，出動消防車1輛、救護車3輛，由潭子分隊小隊長游嘉文率隊前往。

消防人員到場回報，現場使用五用氣體偵測器測得一氧化碳數值500ppm，立即開啟窗戶通風。年約60歲父親意識清楚，頭暈、嘔吐，送往中國附醫，醫院檢測血液濃度31%。

另年約59歲母親意識清楚，頭暈、口齒不清，送往台中慈濟醫院，經醫院檢測血液濃度29%、年約27歲女兒意識清楚，頭暈、嘔吐，送往台中慈濟醫院，醫院檢測血液濃度28.5%。

消防局表示，該戶位於12樓，是天然氣用戶，父親、母親皆躺在主臥室床上、女兒自行將門打開接觸救護人員，並表示，父親及女兒先洗完澡，母親要洗澡時發覺有異報案，女兒表示，約在報案前半小時已出現頭暈。

經查，該戶使用天然氣戶外型(RF式)熱水器裝設於陽台外推，並加裝窗戶處，吊掛衣物可能導致通風不良所致，加上熱水器型式安裝錯誤，正確型式為強制排氣型。

消防局初步研判，疑似使用熱水器，陽台窗戶緊閉，因通風不良導致大量一氧化碳產生蓄積，飄向屋內而發生中毒情形。

消防局呼籲，屋外型瓦斯熱水器，絕不可裝在室內空間，居家使用瓦斯熱水器時，應注意保持良好的通風環境，熱水器如要裝設於室內或加裝窗戶的陽台，應安裝強制排氣型熱水器或電熱水器，以避免一氧化碳中毒。

昨晚11點多，台中市潭子區勝利七街一家3口疑似熱水器燃燒不完全，父親與女兒洗完澡後不適，母親察覺有異報警。警消到場測得一氧化碳數值500ppm，立即開窗通風。圖／台中市消防局提供

消防局表示，為使民眾遠離一氧化碳中毒危害，消防局推動有一氧化碳中毒潛勢場所瓦斯熱水器更換或遷移補助，每戶最高補助3000元，民眾可撥打119或向當地消防分隊詢問。