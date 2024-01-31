影／台中BMW閃黃燈併排 凌志駕駛偏朝它A上去還波及鄰車

台中市楊姓男子在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車違規並排停車在北區進化北路附近，雖閃黃燈警示，未料後方駕駛Lexus轎車的林姓男子，疑未注意車前狀況，直接撞上，還波及停在路旁的一輛多元化計程車，釀成3車事故。兩名駕駛無酒駕，都有輕微受傷，初判是違規停車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

第二警分局在今天凌晨4時許獲報，北區進化北路有交通事故，警方到場發現，案發時是林姓男子（30歲）駕駛白色Lexus轎車沿進化北路往學士路方向行駛時，疑未注意到前方由楊姓男子（24歲）駕駛的黑色BMW閃黃燈並排停車，林男直接撞上楊車後，再撞上停在停車格內的一輛豐田Granvia9人座車，釀3車事故。

警方調查，楊、林都無酒精濃度，林男頭部及腳有撞傷、楊男頭部有撞傷、都自行就醫，肇因初判是未注意車前狀況、違規停車釀禍，詳細事故原因將由交大事故組後續分析研判。

第二警分局表示，依道交條例規定，並排停車可處2400元罰款，若此案認定楊違規事證明確，將依法告發，提醒民眾，車輛駕駛人應注意車前狀況、兩車併行的間隔，隨時採取必要的安全措施，汽車駕駛人在臨停或停車時，都不得違規併排臨停或停車，遵守交安規則行車多注意，不因貪圖一時方便而任意違規，以免發生交通事故造成傷亡後悔莫及。