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注意！台61線南下170.1公里處新設測速桿 3月1日開張

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局在台61線南下170.1公里新設1處固定式測速照相桿，訂3月1日起，正式開始實施超速違規取締。圖／警方提供
彰化縣警察局在台61線南下170.1公里新設1處固定式測速照相桿，訂3月1日起，正式開始實施超速違規取締。圖／警方提供

彰化縣警察局在台61線南下170.1公里新設1處固定式測速照相桿，訂3月1日起，正式開始實施超速違規取締，20噸以上大貨車為80公里、其他車輛為90公里，超速可處3000元到6000元罰鍰，警方呼籲用路人遵守速限規定，以免受罰。

彰化縣警察局交通隊指出，台61線中部路段行經中、彰、雲多處工業區，大型車行駛比例偏高，多處路段高架化，加上路肩寬度有限，行車安全存有相當風險。尤其是南下170公里路段附近，在2022、2023年間發生交通事故31件，造成1人死亡、9人受傷。

交通隊表示，為改善台61線線西路段行車安全，落實速度管理，因此從3月1日起，台61線南下170.1公里固定式測速照相桿正式執法舉發交通違規，在此之前，台61線彰化路段未設固定式測速照相桿。

交通隊強調，這是防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，希望駕駛人注意行車速度，保持安全車距，維護行車安全。

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段，即北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間全長近9公里路段，早在2020年3月2日即實施區間測速，卻使用一個月即因系統時間準確性出問題暫停使用，直到2023年3月1日起恢復執法。

彰化縣警察局提醒，台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，依據道路交通管理處罰條例可處3000元以上6000元以下罰鍰，駕駛人切莫超速，除了確保安全外，也避免傷了荷包。

彰化縣警察局在台61線南下170.1公里新設1處固定式測速照相桿，訂3月1日起，正式開始實施超速違規取締。圖／警方提供
彰化縣警察局在台61線南下170.1公里新設1處固定式測速照相桿，訂3月1日起，正式開始實施超速違規取締。圖／警方提供

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