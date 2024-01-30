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影／台中北屯兩車疑闖紅燈...無辜機車騎士遭波及釀3傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生3車碰撞的車禍，警方調查，當時分別駕駛兩車行經案發地點的李姓男子、李姓女子疑因違規闖紅燈，二車在路口發生碰撞後，波及在路口待轉的劉姓機車騎士，此案三名駕駛都無酒精濃度，三人都有程度不等的擦挫傷，經送醫後無生命危險，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

經查，李姓男子（22歲）今天上午9時許，駕駛白色福特轎車，沿北屯區太原路三段，由東往西方向直行，當時李姓女子（24歲）駕駛灰色日產轎車行駛在李男的對向車道，李疑闖紅燈直行，李女疑闖紅燈左轉，兩車在路口發生碰撞後，李車再衝往騎機車在路口待轉的劉男（66歲），劉男機車被撞到附近社區的人行道上，現場滿目瘡痍。

第五警分局交通分隊到場調查，三名駕駛都意識清楚、無酒精濃度，李男胸部、頭部擦挫傷，李女胸部、頭部擦挫傷，劉男則是全身有多處擦挫傷，暫無生命危險。

警方經調閱相關路口監視器，發現此案肇因初判是李男、李女有違反號誌管制，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生兩車車禍，波及路口停等紅燈機車騎士，機車被撞上人行道，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生兩車車禍，波及路口停等紅燈機車騎士，機車被撞上人行道，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生兩車車禍，波及路口停等紅燈機車騎士，機車被撞上人行道。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生兩車車禍，波及路口停等紅燈機車騎士，機車被撞上人行道。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生兩車車禍，波及路口停等紅燈機車騎士，機車被撞上人行道，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段、祥順路一段在今早發生兩車車禍，波及路口停等紅燈機車騎士，機車被撞上人行道，現場滿目瘡痍。記者陳宏睿／翻攝

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