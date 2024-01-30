緩撞車國三被撞到橋下 1死1傷

高工局一輛工程緩撞車昨天出勤執行任務時在國道上發生車禍，失控翻落九公尺深平面道路，造成一死一傷。圖／台中市消防局提供 李姓男子昨天駕駛緩撞車載陳姓資深工程人員執行任務，行經國道三號台中龍井段時，遭陳姓男子駕駛休旅車從旁側撞，緩撞車失控翻落九公尺深橋下，陳姓工程人員傷重不治，李男輕傷；肇事陳男稱緊張失控不慎撞到緩撞車，被依過失致死罪嫌送辦，確實肇事原因還要調查。

台中市消防局昨天上午十一時廿七分獲報，國道三號龍井區橋下向上路有車禍需救護，消防員到場發現是高工局一輛工程緩撞車從國道上翻落平面道路，二名傷者當時皆在平面道路上，廿一歲李姓駕駛臉和手腳擦傷，五十七歲陳姓乘客失去呼吸心跳，送醫不治。

警方調閱緩撞車行車記錄器，緩撞車原本行駛外線車道，因前方施工圍起三角錐，緩撞車改開到中線車道，陳男休旅車原本行駛內側車道，靠近緩撞車時突然偏向中線從側邊撞上緩撞車，緩撞車被撞彈到一旁撞破護欄直接掉落九公尺深橋下，休旅車則彈到內側護欄。

緩撞車掉下橋疑右前車頭直接撞擊路面，嚴重毀損，坐在右前座陳男頭部重創；休旅車引擎蓋受損，前車輪扭曲變形，四十九歲陳姓駕駛未受傷。

肇事陳男說，當時開車行駛國道內側車道，看到緩撞車從外側開到中線車道，一時緊張想閃避，轉方向盤幅度太大，再回正時失控擦撞緩撞車。

緩撞車李姓駕駛包紮後出院，到警局製作筆錄時神情仍驚嚇；死者妻子接到通知趕到醫院哽咽不已，她說丈夫轉到目前工程行半年多，先前也是從事相關工作，知道這個工作有高度危險性，沒想到昨天和同事執行任務真遇到死劫。

一名工程人員說，緩撞車執行勤務有高度危險性，國道發生多起緩撞車被撞事故後，出班都是二人一組，其中一個人需有經驗，隨機應變且指導資淺者。