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高雄砂石車、貨車、貨櫃車連環追撞 中間和後車最倒楣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市88快速道路下方的南華一路今天上午發生一起3輛大車追撞意外，林姓男子駕駛貨櫃車，疑未注意前方車已停等紅燈，追撞龔姓男子駕駛的大貨車，因撞擊推力強，貨車又往前追撞嘪姓男子所駕駛的砂石車，導致貨車和貨櫃車頭被夾扁，幸2駕駛僅受輕傷。

警方調查，林姓男子（60歲）今天上午10時許駕駛貨櫃車行駛於台88快速道路下方的南華一路，因未注意鳳甲一街路口已紅燈，前方車輛已停下，先追撞由龔姓男子所駕駛的大貨車。

車禍當下撞擊力，將大貨車往前推，再撞及最前方由嘪姓男子（57歲）所駕駛的砂石車，造成貨櫃車和大貨車車頭嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂，龔男手輕微擦挫傷，林男小腿輕微擦傷被送醫治療。

警方事後到場處理事故並測繪，隨後對3名大車駕駛施以酒測，3人均無酒駕行為，研判林未注意車前狀況釀禍，詳細肇責由交通大隊判定釐清。

高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區南華一街今天上午發生砂石車、貨車、貨櫃車3車追撞意外，釀2名駕駛輕傷，最後方肇事的貨櫃車車頭毀損。記者石秀華／翻攝

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