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新店左轉車猛撞直行機車 騎士「騰空飛起」重摔驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區建國路與民權路口，今天下午發生1起嚴重車禍。53歲的呂男開車行經該路口要左轉時，與對向26歲戴男騎乘的機車發生碰撞，劇烈的撞擊導致戴男騰空飛躍呂男車輛後重摔落地。新店警方及救護人員到場將戴男送醫急救，戴男蜘蛛網膜出血、全身多處擦挫傷所幸並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，53歲的呂姓男子今天下午1時許，開車行經建國路要左轉民權路時，對向1輛由26歲戴姓男子騎乘的機車正要直行，2車就在路口發生碰撞。戴男連人帶車撞擊後整個人騰空飛起越過呂男車輛後再重摔落地，隨後就倒在地上動彈不得。

附近民眾見狀立即上前查看戴男傷勢並報警，救護人員到場後將戴男緊急送往新店慈濟醫院急救，經醫師檢傷後發現戴男蜘蛛網膜出血，全身多處擦挫傷，所幸並無生命危險。警方對雙方進行酒測皆無酒駕情形。車禍發生原因及確切肇責歸屬仍待警方調查釐清。

新店建國路車禍現場機車碎片散落一地。記者黃子騰／翻攝
新店建國路車禍現場機車碎片散落一地。記者黃子騰／翻攝
轎車與機車在新店區建國路與民權路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
轎車與機車在新店區建國路與民權路口發生碰撞。記者黃子騰／翻攝

車禍 機車騎士

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