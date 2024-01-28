新店左轉車猛撞直行機車 騎士「騰空飛起」重摔驚悚畫面曝

新北市新店區建國路與民權路口，今天下午發生1起嚴重車禍。53歲的呂男開車行經該路口要左轉時，與對向26歲戴男騎乘的機車發生碰撞，劇烈的撞擊導致戴男騰空飛躍呂男車輛後重摔落地。新店警方及救護人員到場將戴男送醫急救，戴男蜘蛛網膜出血、全身多處擦挫傷所幸並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，53歲的呂姓男子今天下午1時許，開車行經建國路要左轉民權路時，對向1輛由26歲戴姓男子騎乘的機車正要直行，2車就在路口發生碰撞。戴男連人帶車撞擊後整個人騰空飛起越過呂男車輛後再重摔落地，隨後就倒在地上動彈不得。