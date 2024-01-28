聞聲救苦 台南市南門義消中隊冬令救濟350人受惠

「人飢己飢，人溺己溺。」台南市消防局義消第七大隊南門中隊，今天在南門消防分隊舉辦冬令物資分享活動，義消兄弟自主發起勸募物資，南區共350名弱勢民眾受惠。現場還有活潑義工勁歌熱舞開場、愛心骨節推拿以及義剪等服務，協助低收入戶及獨居老人安心過個好年。

這次發放物資有藥膳雞套餐、米、關廟麵、洗衣粉，合計約350份；發放過年紅包約70萬。義消希望能在這寒冷的過年春節內，讓這些弱勢族群一樣能溫暖的過完春節。

第七大隊南門分隊也全力配合義消兄弟的救濟活動，全力提供支援，並結合義消舉辦119擴大防火宣導活動，宣導預防電器火災發生、防範一氧化碳中毒觀念、購買有認可標示爆竹煙火、購買瓦斯簽訂定型化契約、地震三步驟防範宣導。

消防人員並鼓勵獨居老人安裝住宅用火災警報器，現場有獎徵答，除了能加深民眾防火常識外，希望能號召民眾也能加入消防大家庭，加入警消、義消的行列，也能喚醒民眾一起關懷弱勢族群，讓愛傳達出去。

第七大隊大隊長石家源表示，春節長者防火宣導救濟活動，不僅有助於預防火災事故，還能夠拉近社區居民和消防隊伍的距離，建立更緊密的社區關係。