聞聲救苦 台南市南門義消中隊冬令救濟350人受惠
「人飢己飢，人溺己溺。」台南市消防局義消第七大隊南門中隊，今天在南門消防分隊舉辦冬令物資分享活動，義消兄弟自主發起勸募物資，南區共350名弱勢民眾受惠。現場還有活潑義工勁歌熱舞開場、愛心骨節推拿以及義剪等服務，協助低收入戶及獨居老人安心過個好年。
這次發放物資有藥膳雞套餐、米、關廟麵、洗衣粉，合計約350份；發放過年紅包約70萬。義消希望能在這寒冷的過年春節內，讓這些弱勢族群一樣能溫暖的過完春節。
第七大隊南門分隊也全力配合義消兄弟的救濟活動，全力提供支援，並結合義消舉辦119擴大防火宣導活動，宣導預防電器火災發生、防範一氧化碳中毒觀念、購買有認可標示爆竹煙火、購買瓦斯簽訂定型化契約、地震三步驟防範宣導。
消防人員並鼓勵獨居老人安裝住宅用火災警報器，現場有獎徵答，除了能加深民眾防火常識外，希望能號召民眾也能加入消防大家庭，加入警消、義消的行列，也能喚醒民眾一起關懷弱勢族群，讓愛傳達出去。
第七大隊大隊長石家源表示，春節長者防火宣導救濟活動，不僅有助於預防火災事故，還能夠拉近社區居民和消防隊伍的距離，建立更緊密的社區關係。
消防局局長李明峯對於這場春節長者防火宣導救濟會表示高度贊同和支持。他強調這樣的宣導活動不僅提高了社區居民的防火意識，也在宣導中教育長者應對火災的有效方法，讓長者更容易理解和記憶防火知識。
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