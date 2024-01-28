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中午接連2場工廠火警 彰化消防人員疲於奔命

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮彰濱5路一段一家金屬拋光工廠，今天上午11時42分發生火警，消防局調派大批人員趕往搶救，負責人頭髮被燒到微焦送醫，隨後，秀水鄉一家輪胎行也起火，幸好及時撲滅，但已讓消防人員疲於奔命。

鹿港鎮彰濱5路這家金屬拋光工廠火警發生後，消防局共出動各式消防車輛17輛、救護車1輛、消防人員37人前往，由於廠內均是易燃物，火勢一發不可收拾，濃煙直衝雲霄，火舌伸吐，十分駭人，經消防人員灌救後，到12時08分火勢撲滅，不過，鐵皮建築全部燒毀，起火原因由警消局調查中。

消防人員剛打完彰濱金屬拋光工廠大火後，約12時59分許，又接獲秀水鄉彰鹿路一家汽車修配廠的輪胎倉庫起火，也動用大批人車趕往搶救，還好燃燒面積只有25平方公尺，約1時33分撲滅。

彰化縣鹿港鎮彰濱5路一段一家金屬拋光工廠，今天上午11時42分發生火警，鐵皮建築籠罩濃煙，火舌伸吐，消防人員全力搶救。圖／消防局提供
彰化縣鹿港鎮彰濱5路一段一家金屬拋光工廠，今天上午11時42分發生火警，鐵皮建築籠罩濃煙，火舌伸吐，消防人員全力搶救。圖／消防局提供

鹿港

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