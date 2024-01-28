納管1年多 彰化縣微型電動二輪車車禍仍奪走8條人命

騎乘微型電動二輪車普及，車禍事故也不少，彰化縣前年有5件5人、去年則有6件6人死亡的A1（24小時內死亡） 事故 ，今年才剛開始，本月21日凌晨在伸港鄉興工路再發生1件，造成共乘的2名移工魂斷異鄉。警方指出，騎微型電動二輪車仍須遵守交通規則，才能避免被取締，甚至釀成車禍。

這兩名印尼移工本月21日凌晨共乘微型電動二輪車，逆向行駛彰化縣伸港鄉興工路，遭由曾姓男子超速駕駛的自小客車撞及，兩移工均送醫不治。警方指出，兩移工共乘微型電動二輪車釀成的此件車禍，分別有雙載、未戴安全帽及逆向等3項違規。

警方指出，騎微型電動二輪車，經檢驗酒測值超過規定標準者可處1200元以上2400元以下罰鍰，若酒測值達0.25以上或酒駕肇事等不能安全駕駛的具體客觀事實發生，則觸犯刑法公共危險，未戴安全帽罰300元，雙載。可處300元至600元罰鍰，警方會再加強與監理站針對移工及一般民眾的宣導。

微型電動二輪車也被稱做電動自行車，過去因為未納管，不用駕照、不用繳稅費，加上違規未有明確規範，或者罰額很輕，很多民眾常騎著趴趴走，尤其是移工最常使用的交通工具，因此，頻傳車禍案件發生。

交通部因此對微型電動二輪車採取掛牌納管措施，彰化監理站表示，為了鼓勵民眾申請掛牌，民眾只要從前年11月30日起至去年12月31日期間內，投保強制險及完成掛牌納管，就可免收450元的牌照和行照規費，等同掛牌免費。同時，給使用中微型電動二輪車舊車車主有兩年申領掛牌的緩衝期，到2024年12月1日起，未申領掛牌車輛車主將被處以1200至3600元罰鍰，並禁止行駛。