北市警借用電影梗演練防搶 提領大量現金可護鈔
農曆年節將至，台北市古蹟北門出現三名穿著古裝的犯罪集團，彷彿穿越時空從民國初年來到現代，因缺錢共謀分頭搶劫及詐騙，這是中正一警分局與轄區合作金庫城內分行，共同辦理反詐及金融機構防搶演練，借用知名電影「讓子彈飛」的經典角色與話梗，有穿著古裝的美女，利用感情詐騙手段詐騙民眾至臨櫃提款，手持骨董道具手槍、頭戴中華麻將筒子頭套的「麻匪」則闖入銀行行搶！
年關將近，中正一分局以假感情真詐騙結合金融機構防搶演練主題，主要為確保各金融機構及民眾生命財產安全，有效運用機動組合警力，發揮勤務指揮管制功能，強化突發狀況的緊急應變能力，警方日前聯合合作金庫城內分行及鄰近分局，共同辦理「金融機構安全維護自衛編組演訓」暨「重大治安事件現場攔截圍捕」演練。藉由狀況模擬演練，提升金融業者及員工自我安全警覺，及對營業處所周遭可疑人物、車輛查察能力。
中正一分局呼籲，新春前後提領款頻繁，請民眾注意自身安全，盡量勿隨身攜帶鉅款。民眾要提領大量現金，宜有多人同行護送，或向轄區警察機關申請護鈔服務，以防範遭遇強盜、搶奪等情事，多一分注意，少一分損失！
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