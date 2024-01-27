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同事吃尾牙遭撞釀3死1傷 桃市交大策進作為出爐了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市中壢區高鐵南路五段、福達路口今天上午11點32分發生重大死傷事故，28歲林姓男子駕車搭載3名同事要去參加公司尾牙聚會，卻在左轉福達路時，未禮讓直行砂石車，當場遭攔腰撞上，小客車內4人3死1重傷；桃園市交通警察大隊表示，除將針對大型車重大違規及轉彎車未禮讓直行車列為重點取締項目外，事發路段將評估設置科技執法的可行性。

交通大隊說明，中壢區高鐵南路與福達路口今天上午發生重大交通事故案件，經檢驗無論是自小客車或砂石車駕駛的酒測值皆為0，均無酒駕，小客車林姓駕駛經員警到院抽血檢測所含酒精濃度值小於10mg／Dl（無酒駕）、砂石車60歲廖姓駕駛經呼氣檢測所含酒精濃度值為0.00mg／L（無酒駕）。

對此重大事故桃園警方的策進作為如下：

一、本案初步分析肇因為，自小客車左轉彎未依規定禮讓直行車的砂石車先行。

二、針對大型（砂石）車輛超載、超速、闖紅燈、酒駕等重大交通違規，以及轉彎車未禮讓直行車先行，將列為重點取締項目，並持續強化勤務作為。

三、警方將利用各項集會，採分眾分齡宣導方式，強化民眾安全及防禦駕駛觀念。

四、經清查案發地點的中壢區高鐵南路五段與福達路口去年的統計資料顯示，曾發生過3件交通事故，包括造成人員受傷或超過24小時死亡的交通事故A2件數為2件3人受傷、僅有財物損失的交通事故A3件數有1件，肇因多為未保持安全距離及左轉彎未依規定，市警局將視整體事故量及相關交通工程、道路實況等因素，評估設置科技執法可行性。

桃園市中壢區高鐵南路五段、福達路口今天上午11點32分發生３死１重傷的重大車禍死傷事故，桃園市交通警察大隊說明，除將針對大型車重大違規及轉彎車未禮讓直行車列為重點取締項目外，事發路段將評估設置科技執法的可行性。記者陳恩惠／翻攝
桃園市中壢區高鐵南路五段、福達路口今天上午11點32分發生３死１重傷的重大車禍死傷事故，桃園市交通警察大隊說明，除將針對大型車重大違規及轉彎車未禮讓直行車列為重點取締項目外，事發路段將評估設置科技執法的可行性。記者陳恩惠／翻攝

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