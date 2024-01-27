台中男女困池有山失溫搭機下山 無救護證照...消防局要開罰索費

台中市陳姓男子夥陳姓熟女23日挑戰武陵四秀的池有山，因適逢寒流氣溫下降，二人受困山區，消防局接獲通報，其中一人有失溫狀況，消防局入山搜救，以直升機吊掛下山，消防局事後調查，此案涉案兩名山友，沒有具備初級、緊急救護能力，也無領取相關救命術證書等證照，依法將開罰1萬元至5萬元罰鍰，另索償搜救費用，

經查，台中市陳姓男子（44歲）與陳姓女子（50歲）在23日，挑戰武陵四秀的池有山，因適逢寒流來襲，山區降下大雪，其中一人出現失溫狀況，消防局評估後，出動梨山消防分隊等單位前往救援，另在空勤總隊的直升機協助下，將二人吊掛下山。

台中市消防局表示，事後調查，二人不具有初級緊急救護能力，也未領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，辦理登山綜合保險等，已違反相關規定，將依台中市登山活動管理自治條例規定，向二人開罰1萬元至5萬元的罰鍰，另外搜救行動所衍生的人員加班費、耗材等搜救費用，將向二人收取。

消防局表示，此案索償的費用主要是搜救人員的加班費，以及提供的相關耗材等費用，因由搜救單位整理相關細目後，才會向當事人索取，目前搜救費用尚在總整中，另外空勤總隊的直升機油料費用部分，因屬中央單位，非在台中市請求範圍內，是否提出請求，由空勤總隊另行處理。

消防局提醒，台中市登山活動管理自治條例第六條明定，進入台中市公告山域從事登山活動，領隊或隊員之一應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且領隊應為本人及其隊員辦理登山綜合保險。