全家就是你家！竹山男開高級休旅車暴衝撞進超商

竹山鎮集山路三段昨晚發生一起離奇交通事故，陳姓民眾下午5時48分駕自小客車，前往全家便利商店夯蕃薯門市購物，在店前欲停車時不明原因衝入店內，致商店落地玻璃牆破碎、內用桌椅、商品架損壞，幸無人受傷，警方迅速到場處理，對駕駛人實施呼氣酒精測試為零，竹山分局表示，全案未來依A3類交通事故處理，店家表示會依損失求償。

不少網友戲稱，原來全家還有得來速服務就開進去了，真是名不虛傳的戰車，玻璃都碎了，車體還無刮痕，「誤踩油門？全家就是你家，車庫停一下沒問題！」、「可能是新增銷售品項？只是開進展間的方式創新了點；可以換瑞典國寶了」，「為了全家的安全，全家便利超商為您測試…，讓您更清楚明白Volvo的安全性。」

竹山分局指出，47歲陳姓駕駛（竹山人）昨天17時48分，前往集山路三段129號全家便利商店夯蕃薯門市，於店前停車格停車欲踩煞車時不明原因衝入店內，致商店落地玻璃牆破碎、內用桌椅、商品架，警方到場對駕駛人實施呼氣酒精測試，酒測值0.00mg/l。