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彰化7旬翁兩度心肌梗塞急搭上救護車 都是被同一人救回

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

1月24日深夜彰化一名近7旬老翁疑因寒流來襲氣溫驟降，急性心肌梗塞發作，由救護車緊急送醫打通阻塞血管救回一命，巧合的是，該名老翁1年半以前也同樣因為急性心肌梗塞發作，被同一名救護員救護送醫，這名救護員就是獲內政部消防署「救護之王獎」與台灣心肌梗塞學會「金心獎」的和美分隊高級救護技術員黃景嵐。

這波強烈寒流讓許多人「凍未條」，黃景嵐說，當時出勤時就對案發地點熟，到場後詢問，果然在1年半前患者也曾因急性心肌梗塞由他實施12導程心電圖並即時送醫搶救，老翁說，上一次在接受心導管手術治療時曾一度失去呼吸心跳，幸好消防隊與醫院聯手即時搶救救回一命，這次又因為胸痛、胸悶及頭暈再次叫救護車。

黃景嵐在救護車上完成心電圖操作，並在排除禁忌症與線上醫師指導下，即時給予老翁服用雙抗血小板藥物，老翁在得知上次也同樣被黃景嵐救護就醫後，在救護車上不斷被表達感謝之意。

35歲的黃景嵐2013年曾擔任大城分隊的消防替代役男，因執行緊急救護工作目睹病患病情惡化感到無力，為即時救回寶貴人命，決定投入消防行列，他說，以前念書看到救護車會害怕，後來上過救護車救過人，在心裡種下了「救護魂」，他後來工作一年存錢補習考消防員，一次就順利上榜。

黃景嵐因學科分數高，分發到離家近的和美分隊，持續提升緊急救護技能，2019年取得高級救護技術員證照；同事長官知道他對救護的熱忱與專業，若勤務通報中有胸痛胸悶的個案，都會請他出勤協助。

彰基急診暨重症部醫師林晏任說，不少原就有心血管疾病的病人在這一波超強寒流影響下再度復發，通常第二次發作可能比第一次更為凶險。幸好消防局救護員在院外就啟動了彰基醫學中心的急診及心導管團隊待命，到院後病人在49分鐘內就完成心臟冠狀動脈阻塞的打通，相較於全國平均90分鐘內打通，足足縮短了41分鐘，且患者術後狀況穩定，相當的不容易。

彰化縣消防局提醒，氣溫驟降或溫差大會增加慢性疾病、心血管疾病發作風險，建議長者、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，起床應先暖身或穿一件保暖的衣物再從被窩裡出來，若感到胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗等不適，就要懷疑是急性心肌梗塞，應儘快就醫。

彰化一名近7旬老翁疑因寒流來襲氣溫驟降，急性心肌梗塞發作，由救護車緊急送醫打通阻塞血管救回一命。圖／彰化消防局提供
彰化一名近7旬老翁疑因寒流來襲氣溫驟降，急性心肌梗塞發作，由救護車緊急送醫打通阻塞血管救回一命。圖／彰化消防局提供
彰化和美分隊高級救護技術員黃景嵐獲內政部消防署「救護之王獎」與台灣心肌梗塞學會「金心獎」。圖／彰化消防局提供
彰化和美分隊高級救護技術員黃景嵐獲內政部消防署「救護之王獎」與台灣心肌梗塞學會「金心獎」。圖／彰化消防局提供

救護車 心肌梗塞

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