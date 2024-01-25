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高雄5口命案3稚子無辜喪命 「孩子非自願」祖父母估可領百萬補償金

聯合報／ 記者張議晨林保光石秀華／高雄即時報導

28歲林姓男子和同齡袁姓妻子21日和3名稚齡兒子陳屍高雄出租套房，死亡時間超過1天，高雄檢警今完成解剖複驗，據了解，身亡2稚子有明顯一氧化碳中毒跡象，另1子頭部則套塑膠袋，有淺淺勒痕，3子均無辜喪命。

法界表示，若最終判斷3子為他殺，依據犯罪被害人權益保障法，二等親內遺屬均可領取被害人補償金，以3子而言，其祖父母、外公及外婆均有領取補償金資格。

根據犯罪被害人補償金機制，死亡被害人遺屬最高可領180萬元，以這起5口命案來說，3名稚子死亡，每名身亡者遺屬都可領到180萬元，換言之，祖父母、外公、外婆，最多可申請540萬元補償金。

據了解，檢警今完成複驗後，確認其中1子頭部有塑膠袋，頸部有勒痕，至於另2稚子，則有一氧化碳中毒跡象，頭套塑膠袋的稚子，較有明顯他殺跡象。

法界解釋，就法律而言，小孩絕對沒有自殺的意願，小孩死亡必然是他殺；可能父母或其中一人動手，導致小孩一氧化碳中毒死亡，或者有小孩因空氣稀薄醒來，遭大人以他法殺害，複驗及藥、毒物檢驗後，應可知道小孩究竟是窒息死亡或是因一氧化碳中毒而亡。

犯罪被害人保護協會高雄分會主任吳瓊華表示，依據法律實務見解，多認定兒童無輕生意願，會以「非自願」死亡為主，以此案來說，3名身亡的孩子都屬犯罪被害人的身分。

吳瓊華說，1個被害人遺屬可獲180萬元犯罪被害人補償金，此案有3名被害人，遺屬最多可請領540萬元，但實際能獲得多少補償金，仍需由審議會審核，未來犯保協會會提供家屬必要的法律協助。

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高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
高雄市林男和妻子攜3幼子一家五口發生憾事，檢警今天上午對5死者進行複驗解剖，以釐清死因，家屬到場哭紅雙眼，相驗時間至中午才告一段落。記者石秀華／攝影
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一氧化碳中毒 補償金 小孩

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