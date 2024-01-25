影／議員究責嬰兒窒息原因 要求社會局說明托嬰中心指引

新北市公托日前發生嬰兒疑戴口罩窒息死亡事件，新北議會民進黨團下午舉行記者會，要求新北市社會局對外界說明新北市給托嬰中心的指引是什麼，到底是仰睡還是趴睡，到底要不要戴口罩？新北市長侯友宜今下午談此事，表示戴口罩這件事，從頭到尾都跟疾管署統一步驟，會請社會局跟托育業者去省思如何確保孩子在托育中心的安全。

新北議會民進黨團總召鄭宇恩表示，新北發生幼童事故案件層出不窮，但市府第一時間往往是封鎖消息，這已引起家長恐慌，新北市政府必須要好好反思在幼兒托育的管理上，確保悲劇不再發生。

鄭宇恩說，每一位媽媽都會拿到的嬰兒手冊，裡面都告訴家長放在床上不可以遮住口鼻，而且一定要仰睡，不可以趴睡，難道新北托嬰中心的指引上面沒有相同的指引嗎？