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高雄1家5口陳屍租屋處 複驗結果曝光！3稚子遭殺害無辜喪命

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

28歲林姓男子和同齡袁姓妻子21日和3名稚齡兒子陳屍高雄出租套房，死亡時間超過1天，高雄檢警今完成解剖複驗，據了解，身亡2稚子有明顯一氧化碳中毒跡象，另1子頭部則套塑膠袋，有淺淺勒痕，3子應為大人加工死亡，誰動手將由現場採集到的塑膠袋指紋、DNA跡證判斷。

高雄警新興分局中山派出所21日晚間10時39分接獲袁女同事報案，指袁女兩天沒上班，電話也沒接，擔心發生意外，她前往袁女租屋處敲門都無回應，只好報警。

消防救護人員破門進屋時，屋內仍瀰漫煙霧，隨即發現林男、袁女及3歲、6歲、7歲3名稚齡幼兒，分別躺在床上及床旁，5人均明顯死亡。

警方追查，林男本月20日上午曾開車載一家人，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，一家5口當時僅受輕傷，沒想到回家後傳出憾事，推測死亡時間應為車禍出院後至前晚10時警方報案前後。

據了解，當時員警入屋時，發現房內孩子頭部有被套塑膠袋，監視器顯示車禍當晚一家人回到租屋處後，妻小未再出門，僅林男於20日傍晚6點多外出，約半小時回到租處，全家人就沒再外出。

檢警22日上午相驗5人遺體，林男家屬一度哭癱，令人鼻酸，袁女家屬也神情哀戚，但仍不相信女兒會做這種事，對死因有意見。

今天上午檢警與法醫進行5名死者解剖複驗，林男和袁女雙方家長均到場，強忍悲痛走進相驗室確認死者身分後，隨後步出走至休息室，短短10餘公尺卻步伐沉重，有人難過得低頭啜泣，複驗直到今下午2時許才結束。

據了解，警消入內時，一家五口有4人膚色呈粉紅狀，應為一氧化碳中毒所致，在屋內沒找到毒、藥物包裝，屋內門窗緊閉且完全密封，認為應無外力介入。

其中1子有塑膠袋套頭，頸部有輕微勒痕，但膚色較無中毒產生的紅潤狀，誰動手將由現場採集到的塑膠袋指紋、DNA跡證判斷。

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高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
高雄驚傳夫妻和3小孩陳屍出租套房，警方拉起封鎖線鑑識採證。記者石秀華／翻攝
高雄市林男和妻子攜3幼子一家五口發生憾事，檢警今天上午對5死者進行複驗解剖，以釐清死因，家屬到場哭紅雙眼，相驗時間至中午才告一段落。記者石秀華／攝影
高雄市林男和妻子攜3幼子一家五口發生憾事，檢警今天上午對5死者進行複驗解剖，以釐清死因，家屬到場哭紅雙眼，相驗時間至中午才告一段落。記者石秀華／攝影
高雄檢警追查林男一家五口陳屍案，發現早在本月20日上午7時許，林曾開車載妻小，在旗津一帶自撞，整輛車起火燃燒，消防員射水滅火，當時1家5口僅受輕傷，送醫後無礙。圖／讀者提供
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塑膠袋 一氧化碳中毒 家人

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