自小客車疑似開啟自動輔助駕駛 國5高速衝撞緩撞車

自小客車疑似開啟自動輔助駕駛，在國5宜蘭段高速衝撞施工中的緩撞車，造成嚴重車損。圖／國九大隊提供 今天上午位於國道5號南向37公里，1輛自小客車駕駛疑似開啟自動輔助駕駛功能，撞擊在內側施工的高速公路局委外緩撞車，所幸車損人無傷，有關肇事原因正由國九隊調查中。

這起衝擊緩撞車的意外事故發生在今天上午10時32分，一輛RAV4白色車輛在重大撞擊下，造成左前方車頭及車身嚴重毀損，鈑金被刮開一層、輪胎扭曲，黃色緩撞車也有部分結構受損，幸好沒有人受傷。

國道公路警察局第九公路警察大隊獲報到場了解，經查35歲孫姓自小客車駕駛疑似開啟自動輔助駕駛功能，在高速行駛下未能發現前方的緩撞車，不慎重撞車毀。