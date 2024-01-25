自小客車疑似開啟自動輔助駕駛 國5高速衝撞緩撞車
今天上午位於國道5號南向37公里，1輛自小客車駕駛疑似開啟自動輔助駕駛功能，撞擊在內側施工的高速公路局委外緩撞車，所幸車損人無傷，有關肇事原因正由國九隊調查中。
這起衝擊緩撞車的意外事故發生在今天上午10時32分，一輛RAV4白色車輛在重大撞擊下，造成左前方車頭及車身嚴重毀損，鈑金被刮開一層、輪胎扭曲，黃色緩撞車也有部分結構受損，幸好沒有人受傷。
國道公路警察局第九公路警察大隊獲報到場了解，經查35歲孫姓自小客車駕駛疑似開啟自動輔助駕駛功能，在高速行駛下未能發現前方的緩撞車，不慎重撞車毀。
警方表示，高速公路車速快，駕駛人所需的應變視距較長，呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
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