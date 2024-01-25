BMW啟動時底盤突起火 瑞芳昭明宮旁車頭燒成廢鐵
新北市瑞芳區建基路2段昭明宮旁，今天上午近11時，一輛黑色BMW自小客車突然底盤處起火，曾姓駕駛用自備的滅火器滅火，但火勢過大燒成火球，消防人員趕至撲滅，車頭被燒到有如廢鐵，幸好只有手部輕復燙傷未送醫，起火原因還待調查。
瑞芳警分局今天上午10時48分獲報，瑞芳區建基路2段昭明宮旁有火燒車，火勢很大，分局轉報消防局救援，並派遣瑞濱所員警趕赴現場。
警方到場後發現車子已燒成火球，車頭陷入火海，並竄出濃煙，曾姓男子（54歲）拿出自備的滅火器滅火，但火勢過大無法撲滅，曾男手部還輕微燒燙傷，但表示不需就醫。
第六大隊獲報消防人員人員10時55分到場，自小客後方還有火勢，出水滅火，11時7分火勢控制。車主向消防人員表示，他啟動車輛時底盤不知何故突然起火，冒出濃煙，他馬上用滅火器滅火，但火太大無法撲滅。消防人員說，11時19分將火勢撲滅，起火原因還要調查，已採證處理。
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