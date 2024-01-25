天冷橋裂、磁磚掉 嚇壞用路人

新北市三峽大橋昨有民眾拍下橋面上裂開兩公分，嚇壞不少用路人。圖／iBeta愛北大社團臉書翻攝 氣溫直直落，有民眾拍到新北市三峽大橋橋面上裂開2公分，嚇壞用路人，擔心有安全的疑慮，在地方社群引發討論。工務局前往勘查，初步判斷是天氣寒冷伸縮縫作用，導致橋面裂開2公分。三峽區公所表示，第一時間有派人填補縫隙膠，對行車安全暫不會有危險性。

天冷磁磚掉落案也增加，新北22日累計發生5起磁磚掉落案，分別是蘆洲2件，中和、泰山及三重各1件，幸未波及路人，工務局提醒，大樓所有權人應善盡外牆管理責任，否則可依建築法開罰30萬元。

天降磁磚雨嚇壞路人及住戶，蘆洲一名大樓住戶說，該大樓磁磚掉落後，工務局要求速修，也提醒磁磚掉下傷人要挨罰，還有刑責問題，怕磁磚剝落狀況再發生，住戶昨已透過里長找廠商來估價維修，避免傷及無辜。