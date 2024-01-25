聽新聞
test
0:00 / 0:00
天冷橋裂、磁磚掉 嚇壞用路人
氣溫直直落，有民眾拍到新北市三峽大橋橋面上裂開2公分，嚇壞用路人，擔心有安全的疑慮，在地方社群引發討論。工務局前往勘查，初步判斷是天氣寒冷伸縮縫作用，導致橋面裂開2公分。三峽區公所表示，第一時間有派人填補縫隙膠，對行車安全暫不會有危險性。
天冷磁磚掉落案也增加，新北22日累計發生5起磁磚掉落案，分別是蘆洲2件，中和、泰山及三重各1件，幸未波及路人，工務局提醒，大樓所有權人應善盡外牆管理責任，否則可依建築法開罰30萬元。
天降磁磚雨嚇壞路人及住戶，蘆洲一名大樓住戶說，該大樓磁磚掉落後，工務局要求速修，也提醒磁磚掉下傷人要挨罰，還有刑責問題，怕磁磚剝落狀況再發生，住戶昨已透過里長找廠商來估價維修，避免傷及無辜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言