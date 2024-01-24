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彰化縣警局5位分局長調動 楊志傑回到彰化擔任督察長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

警政署今晚發布人事命令，其中，彰化警察局督察長謝錫釗調任保二總隊督察長，遺缺由連江縣警局督察長楊志傑接任，楊志傑曾擔任彰化縣溪湖、員林分局長，此次很快就調回到熟悉的彰化縣，引人矚目，8個分局則有5個分局長調動，訂本月29日交接。

調動的五個分局長，包括彰化分局長張明盛調新竹市警察局督察長、員林分局長葉文啟調台東縣警察局督察長、和美分局長廖志明調任彰化分局長、溪湖分局長黃壬鍵調任花蓮縣警察局花蓮分局長、北斗分局長吳詠傑調任員林分局長。

雲林縣警察局台西分局長黄世德調任彰化縣警局北斗分局長、南投縣政府警察局竹山分局長洪再德調任彰化縣警察局和美分局長、宜蘭縣政府警察局三星分局長蔡宏澤調任彰化縣警察局溪湖分局長。

8個分局中，只有鹿港、田中與芳苑分局未調動，將列入下一波調動。

警政署今晚發布人事命令，其中，彰化縣警察局計有督察長及五個分局長調動。記者劉明岩／攝影
警政署今晚發布人事命令，其中，彰化縣警察局計有督察長及五個分局長調動。記者劉明岩／攝影

警察 員林 彰化

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