疑被口罩悶住…新北公托男嬰窒息死亡 2照顧員涉過失致死訊後請回
新北市新莊區某公共托育中心，這個月22日發生一起11個月李姓男嬰，疑似遭口罩悶住口鼻窒息死亡的不幸事故。經男嬰雙親對公托中心提告過失致死，主要負責照顧男嬰的曾姓及林姓女照顧員下午前往派出所說明案情後，由檢察官指示直接送往新北地檢署，複訊後兩女請回。
檢警調查，男嬰22日上午近8時許，被父親送入公托，由曾姓照顧員接收並安置於嬰兒車內，約8時14分左右戴著口罩趴臥休息，不料16分鐘後被發現男嬰面部朝下一動也不動，已無呼吸心跳。
經緊急通報救護人員到場，男嬰送醫急救後，一度救回一命，但昨晚病況再度轉危，最後家屬忍痛拔管宣告不治，初步看來男嬰遺體無可疑外傷，新北檢檢察官也前往相驗，並擇日安排解剖。
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