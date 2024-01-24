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沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

公托負責人三度鞠躬道歉 強調家長對他們的照顧是肯定的

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導

新北11個月李姓男嬰前天在公托發生疑似窒息意外，急救後不治，警方今天到該公托調閱監視器畫面，要追查事發經過。該公托負責人今天出面說明時，噙著淚三度鞠躬道歉說「我們很難過、遺憾」，提到該機構照顧男嬰半年來，家長對他們的服務是肯定的，靜待司法調查還原真相。

承辦該公托的新北市幼兒托育職業工會，成立20餘年，目前承接新莊、三重、板橋等多處公共托育據點。江姓理事長表示，該公托設置6年多，招生情況不錯，該名男嬰是去年5月左右到該公托，當時約6個月大，男嬰健康情況良好。

江姓理事長表示，該班級是15名幼兒搭配4名托育人員，事發當天班級情況沒有異常，照顧人力也合乎標準。她說，男嬰的母親、舅舅今天有到公托拿男嬰物品，有一起看事發當天教室的監視器影像，園方會全力配合司法調查，給家屬一個真相。

承辦該公托的新北市幼兒托育職業工會，成立20餘年，目前承接新莊、三重、板橋等多處公共托育據點。記者劉懿萱／攝影
承辦該公托的新北市幼兒托育職業工會，成立20餘年，目前承接新莊、三重、板橋等多處公共托育據點。記者劉懿萱／攝影

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