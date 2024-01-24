台塑化麥寮廠基礎油廠洩漏冒黑煙 事故原因調查中

台塑麥寮廠區塑化公司基礎油廠今天上午9時19分疑似泵浦管線洩漏起火冒黑煙，廠房已自行撲滅獲得控制，無人傷亡，雲林縣環保局人員已趕往現場了解事故發生原因，並採樣檢測，若有違法將依法開罰。

有民眾目擊今天上午台塑六輕麥寮廠區內冒出濃煙，麥寮管理部回應，麥寮廠區塑化公司基礎油廠今天上午9時19分發生異常，導致冒煙事故，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行灑水降溫，目前現場已獲得控制無冒煙。

雲林縣消防局在上午9時40分分獲報，指塑化基礎油廠VDU2單元疑似泵浦管線洩漏起火冒黑煙，已自行撲滅。

麥寮管理部表示，該廠正常運轉中，今早VDU2單元重油泵浦軸封洩漏冒煙，現場關閉隔離閥暨灑水降溫，製程單元已緊急停車。本次事件周圍環境及人員無異常情事，將深入調查異常原因。

雲林縣環保局表示，環保局獲報後立刻派員到場採樣、若有違法將依法開罰。