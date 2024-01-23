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保母嚇壞！嘉義女童午覺中突離世 疑在家玩耍摔傷後腦勺
嘉義縣義竹鄉1歲半女童前天在家玩耍摔傷，後腦勺疑似受撞擊但無外傷，女童昨早被送至台南市鹽水區保母家，睡午覺後便叫不醒，嚇壞負責照料的陳姓保姆，緊急將女童緊急送醫，但急救後仍宣告不治，檢警今天下午相驗初判無外傷，1月26日將以電腦斷層釐清死因。
據了解，前天晚上1歲半女童和4歲姐姐玩耍時，曾在客廳發生跌倒碰撞，女童撞到後腦杓但沒外傷，昨天在保母家睡午覺後便叫不醒，陳姓保母嚇壞，趕緊將女童送至新營醫院急診，但情況不佳又轉至嘉義長庚醫院搶救，昨天下午5點多宣告不治。
陳姓保母陳述，不知為何女童睡午覺後便不再醒來，當下叫不醒女童心情緊張、擔心，又聯絡不上女童家人，立即和丈夫一起將女童送醫急救，後來女童祖母回電，並與女童母親趕至醫院，因情況遲未好轉，決定轉診至嘉義長庚醫院急救。
檢方表示，據女童家屬轉述，女童前天晚上在住家客廳玩耍時相撞，女童疑有後腦杓著地，當時有暈眩情況，但在觀察後並未有異樣，就沒有送醫治療。經相驗初步判斷無外傷，將於1月26日安排解剖輔以電腦斷層判斷死亡原因與死亡方式。
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